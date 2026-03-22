از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون؛

شهادت ۲۵ شهروند غیرنظامی در خوزستان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از شهادت ۲۵ شهروند غیرنظامی در استان طی حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک وطن خبر داد.

به گزارش ایلنا، ولی اله حیاتی یکشنبه شب در گفت و گو با رسانه ها بیان کرد: این آمار از ابتدای جنگ تحمیلی تا به امروز بوده و امیدواریم که دیگر شاهد از دست دادن شهروندان بی گناه نباشیم.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای جنگ تاکنون، تعداد ۸۶۹ نفر مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون استاندار خوزستان گفت: شهیده زهرا شمشیری ۷۰ ساله و شهیده ایلماه بیلکی ۲.۵ ساله، مسن ترین و خردسال‌ترین شهدای استان در جنگ رمضان هستند.

وی بیان کرد: در این جنگ، به تعدادی از منازل مسکونی و تجاری خسارت وارد شده که آمار آن توسط دستگاه‌های مربوطه ثبت و رسیدگی به آنها در دست اقدام است.

