شهادت ۲۵ شهروند غیرنظامی در خوزستان

به گزارش ایلنا، ولی اله حیاتی یکشنبه شب در گفت و گو با رسانه ها بیان کرد: این آمار از ابتدای جنگ تحمیلی تا به امروز بوده و امیدواریم که دیگر شاهد از دست دادن شهروندان بی گناه نباشیم.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای جنگ تاکنون، تعداد ۸۶۹ نفر مجروح شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون استاندار خوزستان گفت: شهیده زهرا شمشیری ۷۰ ساله و شهیده ایلماه بیلکی ۲.۵ ساله، مسن ترین و خردسال‌ترین شهدای استان در جنگ رمضان هستند.

وی بیان کرد: در این جنگ، به تعدادی از منازل مسکونی و تجاری خسارت وارد شده که آمار آن توسط دستگاه‌های مربوطه ثبت و رسیدگی به آنها در دست اقدام است.

