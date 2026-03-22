به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بازدید میدانی از اماکن فرهنگی و گردشگری شیراز، به تشریح الزامات حقوقی و امنیتی حفاظت از ابنیه تاریخی در مواجهه با تهدیدات دشمن پرداخت.

استاندار فارس با اشاره به نقض آشکار قواعد بین‌المللی توسط دشمن صهیونیستی _ آمریکایی تصریح کرد: مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در حقوق مخاصمات بین‌المللی، هدف قرار دادن اماکن مذهبی و میراث فرهنگی ممنوع و از قواعد الزام‌آور حقوقی است؛ اما از آنجا که دشمن جنایتکار با حمله به آثاری همچون فلک‌الافلاک و کاخ گلستان ثابت کرده به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست، وزارت میراث فرهنگی جهت حفظ جان مردم و اصالت آثار، تجمعات لحظه تحویل سال را محدود اعلام کرد.

رئیس شورای تأمین استان فارس افزود: در سطح استان فارس نیز با مصوبه اعضای شورای تأمین و با هدف اولویت‌بخشی به امنیت جانی شهروندان، محدودیت‌هایی در ساعت تحویل سال اعمال شد.

وی گفت: با توجه به میزبانی استان از هم‌وطنان عزیز، به‌ویژه ساکنان استان‌های جنوبی که به دلیل شرایط جنگی مهمان ما هستند، تصمیمات مقتضی جهت تسهیل تردد گردشگران و بازدید از میراث تاریخی و فرهنگی اتخاذ شده است.

امیری با تأکید بر ضرورت کاهش فشارهای روحی ناشی از شرایط جنگی بر جامعه، خاطرنشان کرد: برای رفاه حال هم‌وطنان، مقرر شد اماکن تاریخی غیرموزه‌ای نظیر مجموعه‌های حافظ، سعدی، باغ ارم، جهان‌نما بازگشایی شوند تا میزبانی شایسته‌ای از گردشگران صورت گیرد.

استاندار فارس در پایان این بازدید که با همراهی مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس انجام شد، ضمن مطلوب ارزیابی کردن نحوه خدمت‌رسانی به مهمانان نوروزی، ابراز امیدواری کرد با پیروزی رزمندگان اسلام و استقرار امنیت کامل، به‌زودی امکان بازگشایی تمامی اماکن موزه‌ای استان فراهم شود.

