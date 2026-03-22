صدور نخستین هشدار نارنجی هواشناسی سال نو در قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخالملوکی از صدور هشدار نارنجی شماره یک مرکز پیشبینی هواشناسی استان در سال 1405 خبر داد و گفت: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی از ظهر چهارشنبه 5 فروردین تا اواخر وقت همین روز در کل استان شاهد بارش باران با احتمال تگرگ خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این بارش گاهی با وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای همراه خواهد شد، اضافه کرد: با توجه به لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی ناشی از بارندگی رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جادههای برونشهری و درونشهری ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد، گفت: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در بستر، حاشیه و حریم رودخانه تردد و توقف کنند.
شیخالملوکی افزود: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازههای سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت هوا کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.
مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با توجه به احتمال مسدودی راههای روستایی کوهستانی در اثر بارش برف اتخاذ تمهیدات لازم در بخش راهداری ضرورت دارد.