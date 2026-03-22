شهادت یکی از کارکنان صنعت برق در پی حمله به پست برق گویم شیراز
در نخستین ساعات شامگاه نخستین روز سال نو، تاسیسات زیربنایی پست برق گویم شیراز مورد هجوم قرار گرفت که در پی این حادثه، مهندس «محمدباقر محمدی» از کارکنان صنعت برق به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، در پی این حمله آمریکایی_ صهیونی با حضور بیدرنگ مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و استقرار تیم مدیریت بحران، شبکه برق منطقه در کمترین زمان ممکن پایدار شد.
بلافاصله پس از وقوع این حادثه، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس به همراه معاون بهرهبرداری، مدیر حراست و دیگر همکاران مرتبط، در محل حادثه حاضر شدند.
با استقرار تیم مدیریتی در اولین دقایق، هماهنگیهای لازم جهت مداخله سریع سازمان آتشنشانی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امدادی به عمل آمد و با سرعت عمل نیروهای عملیاتی و همکاری مدیریت توزیع برق گویم و همکاران شرکت توزیع برق شیراز، شبکه برق منطقه که در معرض قطعی قرار گرفته بود، در سریعترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت تا خللی در تامین برق شهروندان ایجاد نشود.
در جریان این حادثه تلخ، مهندس «محمدباقر محمدی» از کارکنان خدوم صنعت برق جان خود را از دست داد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس با صدور پیامی، ضمن محکومیت این اقدام، شهادت این مهندس متخصص را تبریک و تسلیت گفت.
نواب قائدی در این پیام تصریح کرد: صنعت برق کشور یکی از فرزندان برومند و فداکار خود را از دست داد؛ شهید مهندس محمدی در حالی که با احساس مسئولیت مشغول سپری کردن شیفت کاری خود برای پایداری شبکه و تامین برق خانههای مردم بود، ناجوانمردانه هدف کینه دشمنان قرار گرفت و به شهادت رسید.
وی، ضمن ابراز همدردی با خانواده مکرم این شهید، همکاران صنعت برق و مردم شریف استان فارس تاکید کرد: هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی و خدمتگزاران بیسنگر مردم، نشاندهنده استیصال عاملان این جنایت است؛ اما اینگونه اقدامات خللی در اراده پولادین جهادگران صنعت برق ایجاد نخواهد کرد و راه این شهید عزیز در مسیر روشن نگهداشتن خانههای هموطنان با قوت و انگیزه بیشتری ادامه خواهد یافت.