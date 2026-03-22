آسیب به چهار هزار و ۷۶۰ واحد مسکونی و تجاری آذربایجان شرقی در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، حجت الله سروری روز یکشنبه اظهار کرد: از این تعداد حدود یک هزار و ۱۰۰ واحد تجاری بوده و بقیه مسکونی است که البته تنها ۱۲ واحد مسکونی به طور ۱۰۰ درصد تخریب شدند.

وی ادامه داد: از ۱۲ واحد مسکونی تخریب شده کامل در آذربایجان شرقی، چهار واحد در تبریز و روستای اسبس، ۶ واحد در مراغه و چهار واحد در آذرشهر واقع شده است.

سروری یادآوری کرد: تاکنون میزان خسارت وارده به سه هزار و ۷۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده در آذربایجان شرقی ارزیابی شده، ضمن اینکه خود مردم تاکنون تمام شیشه های شکسته شده واحدهای های یاد شده را جایگزین کرده اند که با ارایه فاکتور هزینه آنها قابل پرداخت است.

وی اضافه کرد: اقدامات لازم جهت اسکان شهروندان نیز توسط متولیان و ستاد بحران استان انجام شده است.

وی یادآوری کرد: وام ودیعه مسکن نیز به واحدهای مسکونی پرداخت می شود که پروانه و اقدامات ساخت آن توسط سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی رایگان خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در مجموع تعداد شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی ۱۴۳ نفر و تعداد مجروحان یک هزار و ۱۹۴ نفر گزارش شده است.

