تجاوز دشمن به تفت یزد به ۲۴ واحد مسکونی خسارت جزئی زد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: آسیب چندانی به واحدهای مسکونی شهر تفت در پی حمله دشمن آمریکایی، صهیونی وارد نشده و خسارت‌ها در حد شکستن شیشه است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی، ضمن قدردانی از حضور به موقع کارشناسان بنیاد مسکن گفت: بر اساس گزارش این بنیاد، فرآیند ارزیابی واحدهای خسارت دیده به پایان رسیده و آسیب چندانی به واحدهای مسکونی وارد نشده و خسارت‌ها در حد شکستن شیشه است.

وی با اشاره به این که مطابق ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان ارزیاب، ۲۴ واحد مسکونی و ۲ واحد تجاری آسیب جزیی دیده که پس از مستند سازی و تشکیل پرونده توسط کارشناسان بنیاد مسکن، آسیب دیدگان می‌توانند نسبت به تعمیر خسارت شیشه منازل خود اقدام و پس از تأمین اعتبار خسارت وارد شده توسط بنیاد مسکن پرداخت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران یزد به همراه مدیرکل بنیاد مسکن، فرماندار تفت و معاون امور بازسازی و مسکن روستایی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان با حضور در محل حادثه از ساختمان‌های آسیب دیده در حمله دشمن صهیونی آمریکایی به صورت میدانی بازدید کردند.

مرکز شهرستان تفت در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

