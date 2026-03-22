به گزارش ایلنا، رضا خواجه‌ای، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در گفت و گویی، با اشاره به خسارت‌های وارد شده در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جریان «جنگ رمضان»، اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده تا دوم فروردین‌ماه سال 1405، در مجموع 794 واحد مسکونی و تجاری در سطح استان دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده این واحدها نیازمند تعمیرات هستند، افزود: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، 571 واحد به تعمیرات نیاز دارند و در کنار آن 4 واحد احداثی نیز در این حادثه دچار خسارت شده‌اند که شامل سه واحد تجاری و یک واحد مسکونی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به جزئیات خسارت‌ها عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده، 157 واحد مسکونی نیازمند تعمیرات اساسی با هزینه‌ای بیش از 200 میلیون تومان هستند و 106 واحد دیگر نیز به تعمیرات جزئی تا سقف 200 میلیون تومان نیاز دارند.

خواجه‌ای ادامه داد: همچنین 510 واحد صرفاً در بخش در و پنجره و شیشه‌ها دچار خسارت شده‌اند و در 77 واحد نیز لوازم و تجهیزات معیشتی خانوارها آسیب دیده است.

وی در ادامه با اشاره به روند ارزیابی‌های تکمیلی گفت: در حال حاضر 17 واحد دیگر نیز در دست بررسی برای ارزیابی و مقاوم‌سازی قرار دارند و کارشناسان بنیاد مسکن استان با حضور میدانی در حال پیگیری دقیق خسارت‌ها و برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تمام ظرفیت در حال پیگیری روند ارزیابی، تأمین منابع و آغاز فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده است تا مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

