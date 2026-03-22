به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این خصوص افزود: یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده توره به اراک، حوالی دوربرگردان خنداب دچار واژگونی شد. این حادثه رانندگی منجر به کشته شدن 2 نفر شده است.

وی ادامه داد: با اعلام حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، آمبولانس پایگاه اورژانس 115 مهاجران بلافاصله به محل اعزام شد. بنا بر ارزیابی کارشناسان اورژانس، 2 سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

انتهای پیام/