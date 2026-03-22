رئیس اورژانس خبر داد:
2 کشته؛ واژگونی پژو پارس در جاده توره - اراک حادثهساز شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه رانندگی در استان اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در جاده توره - اراک 2 کشته برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این خصوص افزود: یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده توره به اراک، حوالی دوربرگردان خنداب دچار واژگونی شد. این حادثه رانندگی منجر به کشته شدن 2 نفر شده است.
وی ادامه داد: با اعلام حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، آمبولانس پایگاه اورژانس 115 مهاجران بلافاصله به محل اعزام شد. بنا بر ارزیابی کارشناسان اورژانس، 2 سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند.