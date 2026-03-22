استاندار قزوین:
آبیک با 60 هزار نفر جمعیت استخر استاندارد ندارد
استاندار قزوین گفت: این شهر با جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر همچنان فاقد یک استخر سرپوشیده استاندارد است و این موضوع بهعنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان مطرح است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در دومین روز سال جدید با حضور در آبیک از پروژههای شاخص این شهرستان بازدید کرد.
استاندار قزوین در این بازدید میدانی با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی شهر آبیک گفت: این شهر با جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر همچنان فاقد یک استخر سرپوشیده استاندارد است و این موضوع بهعنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان مطرح است.
نوذری پس از بررسی روند اجرایی پروژه استخر، با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی آن بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد و گفت: باید با تدوین و اجرای یک برنامه مشارکتی میان شهرداری، اعتبارات شهرستانی و همچنین منابع استانی و ملی، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مجموعه فراهم شود.
وی در ادامه با صدور دستور لازم خواستار تسریع در روند تکمیل پروژه شد و بر انجام فوری اقدامات لازم از سوی دستگاههای مسئول تأکید کرد.
در این بازدید، جواد حقلطفی معاون عمرانی استاندار، سعید وزیرینژاد شهردار آبیک، مظفر علیشائی سرپرست ورزش و جوانان استان، مرتضی علیخانی مشاور استاندار، امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر شهری استانداری، مافی بخشدار مرکزی آبیک و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.