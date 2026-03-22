بیمارستان سلامت اهواز دچار موج انفجار شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اصابت چندین پرتابه حوالی بیمارستان و ایجاد موج انفجار، باعث آسیب به سالن کار درمانی این مرکز شد، اما با کنترل و مدیریت شرایط و تداوم فعالیت کادر درمان، وضعیت هم‌اکنون پایدار است.

ارائه خدمات درمانی به بیماران اعصاب و روان در این بیمارستان به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بی‌وقفه ادامه دارد.

