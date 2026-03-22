بیمارستان سلامت اهواز دچار موج انفجار شد
در ادامه حملات رژیم صهیونی آمریکایی به خاک ایران، بیمارستان سلامت اهواز دچار موج انفجار شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اصابت چندین پرتابه حوالی بیمارستان و ایجاد موج انفجار، باعث آسیب به سالن کار درمانی این مرکز شد، اما با کنترل و مدیریت شرایط و تداوم فعالیت کادر درمان، وضعیت هماکنون پایدار است.
ارائه خدمات درمانی به بیماران اعصاب و روان در این بیمارستان بهعنوان یکی از مراکز تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیوقفه ادامه دارد.