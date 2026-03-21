حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی به گنجینه تاریخ آموزش و پرورش فارس

به گزارش ایلنا، در حمله تروریستی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی به شهر شیراز، محوطه حیاط موزه تاریخ آموزش و پرورش استان که در ساختمانی تاریخی قرار دارد، مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت.

مکانی که یادگار نسل‌های معلم و دانش‌آموز این سرزمین است.

این موزه، گنجینه‌ای از خاطرات، اسناد، تصاویر و مستندات تعلیم و تربیت استان فارس است؛ جایی که نماد هویت علمی و فرهنگی این مرزوبوم محسوب می‌شود؛ اما رژیمی که مدرسه‌ها، کودکان و نوجوانان بی‌گناه را در فلسطین اشغالی و در جنایت اخیر در میناب به خاک و خون می‌کشد، طبیعی است که از هر نماد و مکانی که با دانش‌آموزان و فرهنگ پیوند دارد، بیزار باشد.

خوشبختانه با توجه به تعطیلی این مجموعه، این حمله تلفات جانی در پی نداشت، اما موج انفجار به بخش‌هایی از این بنای تاریخی شامل درب، پنجره و شیشه‌ها آسیب وارد کرد؛ گویی دشمن حتی از آسیب زدن به میراث آموزشی و فرهنگی کشورمان هم دریغ نمی‌ورزد.

این اقدام بار دیگر ثابت کرد که رژیم کودک‌کش آمریکایی-صهیونیستی نه تنها با مردم ایران، بلکه با هویت، تاریخ و آینده این سرزمین دشمنی آشکار دارد.

