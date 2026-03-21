خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی به گنجینه تاریخ آموزش و پرورش فارس

کد خبر : 1764329
لینک کوتاه کپی شد.

رژیم آمریکایی-صهیونیستی که دستانش به خون هزاران کودک و نوجوان بی‌گناه در فلسطین، میناب و لامرد آلوده است، این بار نماد هویت علمی و فرهنگی ایران زمین یعنی موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس در شیراز را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا، در حمله تروریستی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی به شهر شیراز، محوطه حیاط موزه تاریخ آموزش و پرورش استان که در ساختمانی تاریخی قرار دارد، مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت.

مکانی که یادگار نسل‌های معلم و دانش‌آموز این سرزمین است.

این موزه، گنجینه‌ای از خاطرات، اسناد، تصاویر و مستندات تعلیم و تربیت استان فارس است؛ جایی که نماد هویت علمی و فرهنگی این مرزوبوم محسوب می‌شود؛ اما رژیمی که مدرسه‌ها، کودکان و نوجوانان بی‌گناه را در فلسطین اشغالی و در جنایت اخیر در میناب به خاک و خون می‌کشد، طبیعی است که از هر نماد و مکانی که با دانش‌آموزان و فرهنگ پیوند دارد، بیزار باشد.

خوشبختانه با توجه به تعطیلی این مجموعه، این حمله تلفات جانی در پی نداشت، اما موج انفجار به بخش‌هایی از این بنای تاریخی شامل درب، پنجره و شیشه‌ها آسیب وارد کرد؛ گویی دشمن حتی از آسیب زدن به میراث آموزشی و فرهنگی کشورمان هم دریغ نمی‌ورزد.

این اقدام بار دیگر ثابت کرد که رژیم کودک‌کش آمریکایی-صهیونیستی نه تنها با مردم ایران، بلکه با هویت، تاریخ و آینده این سرزمین دشمنی آشکار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار