به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هم زمان با آغاز تعطیلات نوروزی و ورود خیل عظیم مسافران به استان گلستان، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نظارت میدانی جامعی را بر تأسیسات گردشگری سراسر استان آغاز کرده‌اند. این بازدیدهای نظارتی که با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال انجام است، با هدف ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اطمینان از رضایتمندی مسافران صورت می‌گیرد.

در شرایطی که ایران در جبهه‌های مختلف، از جمله در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل، ایستادگی می‌کند، هرگونه ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران، جلوه‌ای از اقتدار و توانمندی نظام اسلامی تلقی می‌شود. در ایام نوروز، استان گلستان شاهد حضور پرشمار مسافران نوروزی از سراسر کشور است و این فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و همچنین نمایش توانمندی‌های کشور در ارائه خدمات باکیفیت در شرایط حساس کنونی است. بنابراین، تأکید بر ارائه خدمات مطلوب در هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، اماکن تاریخی و تفریحی، به امری حیاتی تبدیل شده است.

کارشناسان گردشگری با سرکشی به واحدهای مختلف، ضمن بررسی وضعیت امکانات و خدمات، توصیه‌های لازم را به مدیران این واحدها ارائه داده و بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی و اخلاق حرفه‌ای تأکید می‌کنند. همچنین، رسیدگی به شکایات احتمالی گردشگران و تلاش برای رفع سریع مشکلات، از دیگر وظایف تیم‌های نظارتی در این ایام است.

استان گلستان، با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع، از جمله جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، مناطق کوهستانی، اماکن تاریخی و فرهنگی، پتانسیل عظیمی برای ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنعت گردشگری دارد. در این میان، بازدیدهای نوروزی و افزایش تعداد گردشگران، فرصتی ارزشمند برای معرفی این ظرفیت‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت احداث و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.

ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه رستوران‌ها و کافه‌های سنتی، راه‌اندازی دفاتر خدمات مسافرتی، آموزش راهنمایان گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، همگی گام‌هایی مؤثر در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت اشتغال‌زایی هستند. با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان صنعت گردشگری را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان گلستان تبدیل کرد و از این طریق، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی فراهم آورد. در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی روبرو است، توجه به ظرفیت‌های داخلی و توسعه گردشگری، می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ایجاد درآمد و اشتغال، نقش بسزایی ایفا کند.

یاسر قندهاری معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، از تشدید نظارت‌ها بر تأسیسات گردشگری استان خبر داد و بیان کرد: بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان توسط کارشناسان گردشگری و نمایندگان جوامع حرفه‌ای گردشگری انجام شده است.

جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان افزود: این بازدیدها با هدف بررسی کیفیت خدمات، رعایت موازین بهداشتی، پایش نرخ‌های مصوب و ارزیابی نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی، واحدهای پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگری استان انجام شده است.

او با اشاره به مشارکت سایر دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در نظارت‌ها گفت: علاوه بر بازدیدهای انجام‌شده توسط کارشناسان حوزه گردشگری و نمایندگان جوامع حرفه‌ای، دستگاه‌های نظارتی عضو ستاد نیز بازدیدهای اختصاصی و مشترک متعددی را در سطح استان انجام داده‌اند تا روند خدمت‌رسانی به مسافران و شهروندان به‌صورت دقیق مورد پایش قرار گیرد.

قندهاری با تأکید بر شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی استان برای میزبانی از هموطنان افزود: در شرایط کنونی بخش مهمی از فعالیت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر موضوع اسکان هموطنان استان‌های درگیر جنگ که به گلستان سفر می‌کنند متمرکز شده است و در کنار آن نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات مورد نیاز مسافران و هم‌استانی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: تیم‌های بازرسی متشکل از کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و نمایندگان انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای گردشگری به‌صورت میدانی و مستمر از واحدهای گردشگری بازدید کرده و عملکرد آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

معاون گردشگری گلستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تأسیسات گردشگری و جوامع حرفه‌ای گردشگری استان برای خدمات‌رسانی شایسته به هموطنان در این شرایط کشور، گفت: برگزاری گشت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی در همه شهرستان‌های استان نیز از اولویت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان به شمار می‌رود تا خدمات‌رسانی مطلوبی به گردشگران، مسافران و هموطنان فراهم شود.

