گردشگری گلستان در خط مقدم خدماترسانی به مسافران/ظرفیت گردشگری استان؛ پتانسیلی برای ایجاد اشتغال
همزمان با اوجگیری سفرها به استان گلستان در تعطیلات نوروزی، کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نظارت میدانی خود را بر تأسیسات گردشگری با جدیت تمام آغاز کردهاند تا از ارائه خدمات مطلوب به مسافران در شرایط حساس کنونی جنگی کشور اطمینان حاصل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هم زمان با آغاز تعطیلات نوروزی و ورود خیل عظیم مسافران به استان گلستان، کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نظارت میدانی جامعی را بر تأسیسات گردشگری سراسر استان آغاز کردهاند. این بازدیدهای نظارتی که با دقت و حساسیت ویژهای در حال انجام است، با هدف ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران، رعایت پروتکلهای بهداشتی و اطمینان از رضایتمندی مسافران صورت میگیرد.
در شرایطی که ایران در جبهههای مختلف، از جمله در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل، ایستادگی میکند، هرگونه ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران، جلوهای از اقتدار و توانمندی نظام اسلامی تلقی میشود. در ایام نوروز، استان گلستان شاهد حضور پرشمار مسافران نوروزی از سراسر کشور است و این فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان و همچنین نمایش توانمندیهای کشور در ارائه خدمات باکیفیت در شرایط حساس کنونی است. بنابراین، تأکید بر ارائه خدمات مطلوب در هتلها، اقامتگاههای بومگردی، رستورانها، اماکن تاریخی و تفریحی، به امری حیاتی تبدیل شده است.
کارشناسان گردشگری با سرکشی به واحدهای مختلف، ضمن بررسی وضعیت امکانات و خدمات، توصیههای لازم را به مدیران این واحدها ارائه داده و بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی و اخلاق حرفهای تأکید میکنند. همچنین، رسیدگی به شکایات احتمالی گردشگران و تلاش برای رفع سریع مشکلات، از دیگر وظایف تیمهای نظارتی در این ایام است.
استان گلستان، با برخورداری از جاذبههای طبیعی و تاریخی متنوع، از جمله جنگلهای هیرکانی، سواحل دریای خزر، مناطق کوهستانی، اماکن تاریخی و فرهنگی، پتانسیل عظیمی برای ایجاد اشتغال پایدار از طریق توسعه صنعت گردشگری دارد. در این میان، بازدیدهای نوروزی و افزایش تعداد گردشگران، فرصتی ارزشمند برای معرفی این ظرفیتها و هدایت سرمایهگذاریها به سمت احداث و توسعه زیرساختهای گردشگری است.
ایجاد اقامتگاههای بومگردی، توسعه رستورانها و کافههای سنتی، راهاندازی دفاتر خدمات مسافرتی، آموزش راهنمایان گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، همگی گامهایی مؤثر در راستای بهرهگیری از این ظرفیت اشتغالزایی هستند. با برنامهریزی صحیح و سرمایهگذاری هدفمند، میتوان صنعت گردشگری را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان گلستان تبدیل کرد و از این طریق، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی فراهم آورد. در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی روبرو است، توجه به ظرفیتهای داخلی و توسعه گردشگری، میتواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای ایجاد درآمد و اشتغال، نقش بسزایی ایفا کند.
یاسر قندهاری معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، از تشدید نظارتها بر تأسیسات گردشگری استان خبر داد و بیان کرد: بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان توسط کارشناسان گردشگری و نمایندگان جوامع حرفهای گردشگری انجام شده است.
جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان افزود: این بازدیدها با هدف بررسی کیفیت خدمات، رعایت موازین بهداشتی، پایش نرخهای مصوب و ارزیابی نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی، واحدهای پذیرایی و سایر تأسیسات گردشگری استان انجام شده است.
او با اشاره به مشارکت سایر دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در نظارتها گفت: علاوه بر بازدیدهای انجامشده توسط کارشناسان حوزه گردشگری و نمایندگان جوامع حرفهای، دستگاههای نظارتی عضو ستاد نیز بازدیدهای اختصاصی و مشترک متعددی را در سطح استان انجام دادهاند تا روند خدمترسانی به مسافران و شهروندان بهصورت دقیق مورد پایش قرار گیرد.
قندهاری با تأکید بر شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی استان برای میزبانی از هموطنان افزود: در شرایط کنونی بخش مهمی از فعالیتهای ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر موضوع اسکان هموطنان استانهای درگیر جنگ که به گلستان سفر میکنند متمرکز شده است و در کنار آن نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات مورد نیاز مسافران و هماستانیها نیز در دستور کار قرار دارد.
او ادامه داد: تیمهای بازرسی متشکل از کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی و نمایندگان انجمنها و جوامع حرفهای گردشگری بهصورت میدانی و مستمر از واحدهای گردشگری بازدید کرده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند.
معاون گردشگری گلستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تأسیسات گردشگری و جوامع حرفهای گردشگری استان برای خدماترسانی شایسته به هموطنان در این شرایط کشور، گفت: برگزاری گشتهای مشترک دستگاههای اجرایی در همه شهرستانهای استان نیز از اولویتهای ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان به شمار میرود تا خدماترسانی مطلوبی به گردشگران، مسافران و هموطنان فراهم شود.