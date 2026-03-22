به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و همزمانی آن با شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی، استان گلستان خود را برای میزبانی شایسته از هموطنان، به‌ویژه کسانی که ممکن است تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی با آمریکا و اسرائیل قرار گرفته باشند، آماده کرده است. مسئولان استان با درک اهمیت این موضوع، اقدامات هماهنگ و جامعی را برای اطمینان از آسایش و امنیت مسافران و ساکنان در ایام نوروز تدارک دیده‌اند.

تأمین نیازهای اساسی؛ اولویت مسئولان

در این راستا، تأمین سوخت کافی برای خودروها، ذخیره‌سازی به‌اندازه آرد و نان برای جلوگیری از کمبود احتمالی و همچنین آمادگی کامل شهرداری‌ها برای ارائه خدمات شهری به مسافران، در دستور کار جدی قرار گرفته است. علاوه بر این، هماهنگی‌های لازم با سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و متولیان حمل کالا صورت گرفته تا جریان تردد و انتقال کالاها با کمترین اختلال انجام پذیرد. این آمادگی‌ها نشان‌دهنده درک عمیق مسئولان از اهمیت خدمات‌رسانی به‌موقع و کارآمد، به‌ویژه در شرایطی است که کشور با چالش‌های بین‌المللی روبرو است.

اقامت و رفاه مسافران؛ سنگ بنای میزبانی شایسته

در حوزه اقامت مسافران نوروزی، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است. تمامی مراکز اقامتی اعم از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کمپ‌های موقت، با نظارت مستقیم کارشناسان گردشگری، موظف به رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی و کیفی هستند. همچنین، ظرفیت اسکان اضطراری در فضاهای پیش‌بینی شده، برای مواقع لزوم در نظر گرفته شده است.

تلاش بر این است تا با ارائه خدمات متنوع و باکیفیت، خاطره‌ای خوش از سفر به استان گلستان برای هموطنان رقم زده شود. این امر نه تنها به رضایتمندی مسافران کمک می‌کند، بلکه نمایشگر توانمندی و اقتدار نظام در ارائه خدمات عمومی و رفاهی به شهروندان، حتی در شرایط پیچیده بین‌المللی است. مسئولان تأکید دارند که میزبانی شایسته از هموطنان، خود نوعی انسجام و وحدت ملی را به نمایش می‌گذارد و در برابر فشارهای خارجی، نقشی دفاعی و روانی ایفا می‌کند.

علی نصیبی فرماندار گرگان اظهار کرد: در ایام نوروز ۱۴۰۵، درب‌های مدارس و مراکز اقامتی به روی هموطنان گشوده شده و بیش از ۲۰۰۰ نفر در فضایی گرم و صمیمی اسکان داده شده‌اند.

فرماندار گرگان، با اعلام این خبر، از رایگان بودن کامل اسکان در مدارس خبر داد و افزود: "تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در مراکز گردشگری و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز در مدارس سطح شهرستان اسکان داده شده‌اند و این روند با قدرت ادامه دارد.

فرماندار گرگان با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای پذیرش میهمانان نوروزی، خاطرنشان کرد: "در صورت بروز شرایط اضطراری، ظرفیت اسکان برای حدود ۳۶ هزار نفر در سطح شهرستان آماده‌سازی شده است. همچنین ۸۰ خانوار به طور مستمر در مراکز اقامتی پیش‌بینی شده در گرگان اسکان یافته‌اند." علاوه بر این، ۲۸ مدرسه با درجه‌بندی "سطح الف" و ۷۲ مدرسه "سطح ب" برای اسکان اضطراری هموطنان در نظر گرفته شده‌اند که نشان از برنامه‌ریزی دقیق و جامع مسئولان برای رفاه حال مسافران دارد.

وی گفت: برای رفاه حال هم‌وطنانی که از استان‌های مختلف، از جمله تهران، البرز، مرکزی و اصفهان، به گرگان سفر کرده‌اند، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای تدارک دیده شده است. توزیع روزانه یک وعده غذای گرم رایگان میان میهمانان مستقر در مراکز اقامتی، تنها یکی از این اقدامات حمایتی است. علاوه بر این، مسافران از تخفیف‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش‌های مختلف خدماتی بهره‌مند خواهند شد.

نصیبی تاکید کرد: تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی بر این است که با ارائه خدمات مطلوب و تخفیف‌های ویژه، خاطره‌ای خوش از سفر به گرگان در ذهن هم‌وطنان نقش ببندد.

فرماندار گرگان از فعال بودن کارگروه‌های سوخت، آرد و نان، و اسکان اضطراری خبر داد و بر عزم جدی تمامی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات لازم و کافی به هم‌وطنان تأکید کرد.

وی همچنین از شهرداری‌ها و دهیاری‌های سطح شهرستان خواست تا با تلاش شبانه‌روزی، محیط شهری و روستایی را کاملاً پاکیزه و زیبا نگه دارند تا میزبانی شایسته‌ای از میهمانان نوروزی صورت پذیرد. این اقدامات پیشروانه و با همت مضاعف تا پایان طرح میزبانی ادامه خواهد داشت.

