شهادت یک کودک در حمله متجاوزانه آمریکایی صهیونیستی به اهواز

به گزارش ایلنا، صبح روز شنبه در اولین روز از سال ۱۴۰۵، حملات تجاوزکارانه دشمن به مجتمع خدمات رفاهی و گردشگری ریتاج اهواز منجر به شهادت یک کودک و مجروحیت ۲ نفر از شهروندان شد.

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در این خصوص اعلام کرد: صبح امروز شنبه اول فروردین ماه، رستوران و مجموعه رفاهی ریتاج اهواز مورد اصابت و حمله دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

وی با اشاره به شهادت و مجروحیت تعدادی از مردم در این حمله مذبوحانه افزود: در این حادثه یک کودک خردسال نیز به شهادت رسید.

حیاتی بیان کرد: عملیات آواربرداری محل اصابت پرتابه دشمن، بلافاصله توسط نیروهای امدادی صورت گرفت.

انتهای پیام/