پیام تبریک استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و عید نوروز
استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و عید نوروز گفت:پیام ما به جهان، پیام صلح و اصلاح است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در پیام تبریک استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر و عید نوروز آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تقارن زیبای اعیاد بزرگ اسلامی و ملی در میانه تجاوز دشمنان اسلام و ایران، دارای حکمتها و نشانههای بسیاری از لطف خدای مهربان بر گشایش و امید است. امسال انسان ایرانی در میان زمرمه دعاهای بزرگ عید نوروز و عید فطر از «حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ» تا «وَ اَنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ» تجربههای معنوی بینظیری کسب میکند که توشه ایران در مقابله با مرارتها خواهد بود. اینجانب عید سعید فطر، بهار قرآن و جشن بندگی و عید نوروز، بهار طبیعت و جشن زندگی را به همه مردم شریف ایران و آذربایجان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
در این روزهای حیات بخش و سرشار از معنای زندگی، یاد شهید بزرگ جنگ رمضان آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای جنگ تحمیلی رمضان بویژه شهدای والامقام آذربایجان را گرامی میداریم. تجلیل از مقام شامخ آنان در برابر ظلمتاندیشی استکبار جهانی، تجلیل از انسانیت و حریت است.
ایستادگی و مقاومت باشکوه ملت، دولت و نیروهای نظامی و امنیتی ایران اسلامی، در صحنههای مختلف بویژه در مقاومت همهجانبه در جنگ تحمیلی رمضان، الگویی فراتر از مرزها و نسلهاست. از خداوند متعال خواستارم توفیق دهد که در این مسیر، پرچمدار راه شهیدان باشیم و مثل همیشه با هوشیاری و آگاهی، از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان حفاظت کنیم. در این مسیر همانطور رییسجمهور عزیز میگوید، «پیام ما به جهان، پیام صلح و اصلاح است.»
در تمام ایام سال سخت ۱۴۰۴ بهخصوص در ایام جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، دولت با تمام توان تلاش کرد تا با حمایت از تولید و رفع موانع، کالاهای استراتژیک و اقلام اساسی مردم به صورت مستمر تأمین شود و در هر شرایطی خدماترسانی بدون وقفه تداوم داشته باشد. این مأموریت برای ما، وظیفهای خطیر در برابر عظمت ملت شریف ایران و آذربایجان است. دولت، پای کار مردم است و با همکاری و همدلی و وفاق، شاهد روزهای روشنتر و امیدوارتر در سال ۱۴۰۵ خواهیم بود که فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است.
مردم فهیم و شریف استان آذربایجان شرقی همواره در صحنههای مختلف، پیشگام دفاع از ایران و الگوی ماندگار عقلانیت بودهاند. در ادامه نیز، با همان هوشیاری و زمانآگاهی، در سال ۱۴۰۵ و سالهای آینده، در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، امنیت ملی، پیشرفت، آبادانی و خدمترسانی پیشتاز خواهیم بود.
از درگاه خداوند متعال، برای همه مردم شریف ایران و خانوادههای ایرانی و برای مردم استان آذربایجان شرقی، در ایام عید سعید فطر و عید باستانی نوروز، لحظاتی سرشار از معنویت و آرامش، سالی سرشار از برکت، سلامتی، سربلندی و موفقیت آرزومندم.