محوطه های باز تاریخی آذربایجان شرقی در تعطیلات نوروز میزبان بازدید کنندگان است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، احمد حمزه زاده اظهار کرد: روستای جهانی و تاریخی کندوان، قلعه ضحاک هشترود، قلعه بابک کلیبر، پل های تاریخی خداآفرین، کلیسای جهانی سنت‌استپانوس جلفا، گنبدهای مراغه، خانه های تاریخی نیکدل، حریری و مجموعه تاریخی فرهنگی مقبره‌الشعرا تبریز اماکنی هستند که در تعطیلات نوروز میزبان هموطنان در آذربایجان شرقی تعیین شدند.

وی با اشاره به اینکه تمام موزه های کشور در ایام نوروز تعطیل است، افزود: اموال و آثار تاریخی آذربایجان شرقی برای حفاظت هر چه بهتر به مخازن و مکان های امن انتقال داده شده است طوری که حتی پیش بینی مدیریت بحران در مواقع حوادث و حملات احتمالی در تهاجم صهیونی - آمریکایی جنگ رمضان انجام شده و افراد مرتبط نیز در این ارتباط تعیین شده است.

حمزه زاده ادامه داد: تاکنون آسیبی به سایت ها، آثار و بناهای تاریخی و تاسیسات گردشگری بر اثر جنگ تحمیلی در آذربایجان شرقی وارد نشده البته با هدف حفاظت از آثار تاریخی استان در زمان جنگ، نشان «سپر آبی» در موزه‌های شاخص استان از جمله موزه آذربایجان، مشروطه، قاجار، سنجش، عصر آهن و موزه ایلخانی مراغه و همچنین پایگاه‌های جهانی از جمله بازار بزرگ تبریز، کلیساهای چوپان و سنت استپانوس، کاروانسراهای گویجه‌بل، جمال‌آباد و خواجه‌نظر نصب شده است و به تدریج در سایر اماکن تاریخی و موزه‌های استان نیز نصب خواهد شد.

