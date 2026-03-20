فراخوان پویش استانی «تا پای جان برای ایران» در آذربایجان شرقی
فراخوان پویش استانی «تا پای جان برای ایران» همزمان با ایام حساس کنونی و با هدف تبیین ارزشهای دفاع از میهن از سوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در شرایطی که شاهد تجاوزات نابخردانه صهیونی، آمریکایی هستیم، نقشآفرینی و مسئولیتپذیری کودکان و نوجوانان به عنوان دیدهبانان آینده ایران اسلامی، از والاترین دستاوردهای فرهنگی محسوب میشود.
این پویش با هدف تقویت حس وطندوستی، امید و ایمان و همچنین تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و قدردانی از جانبرکفان نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور طراحی شده است.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با بهرهگیری از سلاح قلم و هنر در موضوعهای ایران من، جان من، دختران میناب، نامه من به امام خامنهای شهید، بیعت من با امام خامنهای جوان (رهبر معظم انقلاب)، پرچم سرافراز ایرانم و مقاومت میکنیم تا ظهور ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان بخش ادبی این پویش آثار گروه سنی کودک را در قالب دلنوشته و نامه و آثار گروه سنی نوجوان را در قالبهای دلنوشته، شعر، خاطره و داستان دریافت خواهد کرد.
بخش هنری این پویش هم شامل نقاشی، عکس، فیلم و پادکست است.
علاقهمندان در تمامی مقاطع تحصیلی تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را متقاضیان باید آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شماره تماس ۰۹۰۵۸۳۲۷۲۸۰ یا شناسه کاربری pooyesh_az@ ارسال کنند.
درج مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تماس و آدرس دقیق پستی) به همراه اثر، الزامی است.
پس از بررسی آثار از سوی هیئت داوران، از برگزیدگان هر دو بخش ادبی و هنری تجلیل میشود.
براساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ رمضان تمامی مراکز کانون در سراسر کشور با تولید محتوا و فعالیتهای فرهنگی، هنری و صدور بیانیه و انتشار فراخوان و راهاندازی پویش ارادت خود را به اسلام و انقلاب نشان داده و به رسالت خود عمل میکنند.