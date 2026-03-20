مدیریت بهینه مصرف آب در ساعات پایانی سال ضروری

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیامک سوزنده مدیر آب و فاضلاب تبریز با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف آب در ساعات پایانی سال و همزمان با انجام نظافت‌ها و خانه‌تکانی‌های نوروزی، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب توسط شهروندان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در روزها و به‌ویژه ساعات منتهی به تحویل سال، مصرف آب در بسیاری از مناطق شهر افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، گفت: در چنین شرایطی اگر مصرف آب به شکل صحیح مدیریت نشود، ممکن است شبکه توزیع با فشار مضاعف مواجه شده و تأمین پایدار آب در برخی نقاط با دشواری همراه شود.

مدیر آب و فاضلاب تبریز با تأکید بر اینکه تأمین پایدار آب شرب نیازمند همکاری شهروندان است، افزود: شهروندان می‌توانند با رعایت نکات ساده‌ای مانند پرهیز از شست‌وشوهای غیرضروری، استفاده بهینه از آب در زمان شست‌وشوی فرش و حیاط، بستن شیر آب هنگام شست‌وشو و جلوگیری از هدررفت آب، نقش مؤثری در مدیریت مصرف ایفا کنند.

سوزنده ادامه داد: مجموعه آب و فاضلاب با تلاش شبانه‌روزی در حال تأمین و توزیع پایدار آب شرب برای شهروندان است، اما پایداری این خدمت در گرو همراهی و مسئولیت‌پذیری مشترکان در مصرف صحیح آب است.

وی در پایان از شهروندان تبریزی خواست با مدیریت مصرف آب به‌ویژه در ساعات پایانی سال، ضمن کمک به حفظ منابع آبی، شرایط لازم برای ارائه خدمات پایدار و مطلوب به همه مشترکان را فراهم کنند.

