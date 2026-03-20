معاون استانداری لرستان خبر داد؛

شهادت ۳۴ شهروند بروجردی در نبرد با رژیم صهیونی و در جنگ رمضان

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از شهادت ۳۴ شهروند بروجردی در نبرد با رژیم صهیونی و در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قدرت اله ولدی روز جمعه بیست و نهم اسفند ماه اظهار کرد: مردم بروجرد داغدار این عزیزان هستند و با همدلی و استقامت خود، خواستار انتقام خون این شهیدان هستند. 

وی ضمن تقدیر از ایستادگی و مقاومت مردم شریف ایران خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانسته‌اند ضربات سهمگینی به رژیم صهیونی و آمریکایی وارد کنند. 

معاون استاندار لرستان ضمن قدردانی از مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته رهبر انقلاب، اضافه کرد: انتخاب رهبر جوان و فرزانه انقلاب و فرزند خلف قائد شهیدمان، جان تازه‌ای در رگهای مقاومت در منطقه ایجاد کرد تا برای نابودی کامل رژیم صهیونی و دست نشاندگان آمریکایی در منطقه، همدلی و استقامت ایجاد شود. 

ولدی با اشاره به خسارات منازل مسکونی و تجاری شهرستان در جریان جنگ رمضان، بیان کروگد: بر اساس قوانین و با هماهنگی انجام شده مشکلات این عزیزان ثبت و نسبت به پیگیری تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد. 

وی تصریح کرد: اصناف و بازاریان بروجرد نیز در کنار مردم شریف بروجرد هستند و با تلاش‌های انجام شده و برنامه‌ریزی مدیریت شهرستان، مایحتاج ضروری تهیه و تدارک دیده شده و در صورت طولانی شدن این جنگ، مشکلی برای تأمین نیازهای اساسی شهرستان وجود ندارد. 

فرماندار ویژه بروجرد اضافه کرد: در کنار ایستادگی‌ها و مقاومت بی‌نظیر ملت ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، همچون مشت پرصلابت و محکمی بر سر دشمنان این کشور فرود آمده‌اند. 

ولدی خون شهدا را ضامن عبور از این تلاطم‌ها دانست و اظهار کرد: آرمان تربیت شدگان نهضت عاشورا، با شهادت به پایان نمی‌رسد و جانهای تازه‌ای در رگهای مقاومت در منطقه ایجاد می‌کند. 

وی تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال شورش داخلی در کشور بودند که با تدبیر رهبر انقلاب و خلف صالح امام شهیدمان، و همراهی مردم در سراسر کشور، این توطئه‌ها نقش بر آب شد و مردم بیش از پیش پای کار انقلاب و نظام و ایران هستند.

 

