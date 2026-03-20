قرار گرفتن ۲ هزار مترمربع از زمین‌های در معرض زمین‌خواری به چرخه خدمات شهری در گنبدکاووس

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با پیگیری دادگستری نخستین پروژه تبدیل اراضی بلاتکلیف شهری گنبدکاووس به فضا‌های سبز و پارک‌های محله‌ای در شهرک فرمانداری این شهر به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در مراسم افتتاح بوستان شهر فرمانداری گنبدکاووس گفت: ساخت این بوستان اواسط دی ماه امسال در زمین‌هایی آغاز شد که اگر دستگاه قضایی ورود نمی‌کرد در معرض دست اندازی و زمین خواری قرار می‌گرفت.

آسیابی افزود: امسال راستای صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت در توزیع امکانات شهری، با پیگیری دستگاه قضایی، شهرداری و اداره ثبت اسناد، مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی شهری گنبدکاووس تثبیت و از چرخه زمین‌خواری خارج شد؛ و مالکیت آن در اختیار شهرداری قرار گرفت تا به بوستان، فضای سبز و مکان‌هایی برای استفاده عموم مردم تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به شرایط فعلی کشور و جنگ تحمیلی دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در چنین شرایطی خدمت به مردم در اولویت کار مدیران دستگاه‌های اداری، اجرایی و خدماتی قرار دارد و لحظه‌ای ترک نشده است.

حیدر آسیابی افزود: انجام اقدامات عمرانی و خدماتی از جمله ساخت فضا‌های ورزشی، تفریحی و سرگرمی به افزایش نشاط اجتماعی در مردم به ویژه محلات کم برخوردار کمک زیادی می‌کند.

وی با قدرانی از تلاش‌های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گنبدکاووس برای ساخت فضای ورزشی و بوستان در محله کم برخوردار شهرک فرمانداری این شهر، گفت: ساخت چنین مجموعه‌ای ظرف این مدت کوتاه، قابل تقدیر است.

امیرعلی لطیفی شهردار گنبدکاووس هم در این مراسم گفت: زمین این پارک و فضای ورزشی جزو اراضی بلاتکلیف بود که با پیگیری‌های قضایی مالکیت آن تثبیت و سند آن به شهردار تحویل شد.

وی افزود: بوستان شهرک فرمانداری نخستین گام برای تبدیل زمین‌های تثبیت شده به فضا‌های عمومی و بوستان‌های محلات است.

وی گفت: افزون بر ۲ هزار نفر از اهالی محله «شهرک فرمانداری» گنبدکاووس پس از حدود ۲ دهه انتظار، صاحب یک فضای ورزشی و بوستان تفریحی به مساحت ۲ هزار مترمربع شدند.برای احداث این مجموعه ورزشی و تفریحی که ظرف یک ماه کار شبانه‌روزی ساخته شده، حدود ۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری هزینه شده است.

