شهادت چهار نفر در حمله به ساختمان مسکونی در کرج/ جستجو برای نجات کودک هفت ساله ادامه دارد

به گزارش ایلنا از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز در روز جمعه، « قدرت الله سیف »افزود: تلاش‌ها برای کشف یا نجات یک پسر بچه حدودا هفت ساله که زیر آوارها محبوس شده، با وجود حجم بسیار زیاد آوار، به طور جدی و بی‌وقفه در جریان است.

معاون استاندار البرز در ادامه به تخریب گسترده ساختمان اشاره کرد و گفت: این ساختمان چهار طبقه که هشت واحد مسکونی داشت، به طور کامل تخریب شده و همچنین ساختمان‌های مجاور نیز آسیب‌هایی دیده‌اند.

سیف تعداد مجروحان این حادثه را هشت نفر اعلام کرد و برای آنان آرزوی شفای عاجل داشت.

وی در ادامه با رد شایعات مطرح شده، تاکید کرد: در این ساختمان هیچ شخصیت نظامی یا سیاسی سکونت نداشته و این یک ساختمان کاملا مسکونی بوده است.

سیف تاکید کرد: پیش از این نیز منازل مسکونی در استان البرز هدف دشمن قرار گرفته بود، این اقدام تنها نشانه ای از جنایات آمریکا و رژیم صهیونی است.

نیروهای امدادی و دستگاه‌های مربوطه از ساعات اولیه وقوع حادثه در محل حاضر بوده و عملیات امداد و نجات و پاکسازی آوار همچنان ادامه دارد، از شهروندان تقاضا می‌شود به محل حادثه نروند و از تجمع خودداری کنند تا عملیات آواربرداری با سرعت بیشتری انجام شود.

