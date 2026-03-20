مرکزی ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۲:۳۶

پیکر مطهر چهار شهید مدافع وطن در اراک تشییع شد

پیکر مطهر شهیدان محمد بادران، محمدتقی کمانی، غلامحسین صادقی و علی غیاث‌آبادی که روزهای گذشته در کرمانشاه به دست دشمنان صهیونیستی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، امروز جمعه با حضور پرشور مردم انقلابی و مؤمن اراک از میدان شهدا تا مصلای بیت‌المقدس این شهر تشییع شد.