پیکر مطهر چهار شهید مدافع وطن در اراک تشییع شد
پیکر مطهر شهیدان محمد بادران، محمدتقی کمانی، غلامحسین صادقی و علی غیاثآبادی که روزهای گذشته در کرمانشاه به دست دشمنان صهیونیستی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، امروز جمعه با حضور پرشور مردم انقلابی و مؤمن اراک از میدان شهدا تا مصلای بیتالمقدس این شهر تشییع شد.
به گزارش ایلنا، پیکر مطهر این شهدای والامقام پس از اقامه نماز توسط آیتالله قربانعلی درینجفآبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به گلزار شهدای اراک منتقل شدند تا در کنار همسنگران خود آرام بگیرند.