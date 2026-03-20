به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی اعلام کرد: با بسیج تمامی ظرفیت‌های بهداشتی، درمانی و اورژانسی، خدمات سلامت با کیفیت مطلوب به مردم استان و مسافران نوروزی ارائه می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی، مجموعه سلامت فارس در حالت آماده باش بوده و با تمام توان در کنار مردم و برای خدمت رسانی آمادگی داشته است، گفت: به رسم هر ساله و در آستانه فرا رسیدن سال جدید نیز نظام سلامت کشور هر ساله تمهیدات لازم برای ارائه مطلوب خدمات سلامت محور پیش بینی می کند؛ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز تمامی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در حوزه‌های بهداشت، درمان، دارو و پشتیبانی با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم، آماده ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم استان و مسافران نوروزی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای سلامت مردم در این ایام افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، نظارت‌های مستمر و بازدیدهای میدانی شبانه‌روزی از مراکز بهداشتی، درمانی، دارویی و سایر بخش‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا خدمات با بالاترین کیفیت ممکن ارائه شود.

هاشمی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده در این ایام، ۳۴ شبکه و منطقه بهداشت و درمان، ۷۱ بیمارستان خصوصی، خیریه و دولتی، ۱۳۱ درمانگاه خصوصی و دولتی مشغول به ارائه خدمت به مردم و مسافران نوروزی هستند.

وی، فعالیت ۱۰۰ مرکز تصویربرداری بیمارستانی و رادیولوژی دولتی و خصوصی، 177 داروخانه شبانه روزی و ارائه خدمات دیالیز در ۴۶ مرکز دولتی و خصوصی در سطح استان فارس به صورت نوبت کاری و در روزهای مختلف تعطیلات نوروزی را دیگر بخش خدمات سلامت نوروزی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از فعالیت شبانه روزی تیم‌های سلامت محیط دانشگاه با حضور ۷۵ بازرس بهداشت محیط در قالب ۴۵ تیم ثابت و سیار خبر داد.

وی یادآور شد: ارائه خدمات آزمایشگاهی در ۴۵۸ مرکز خصوصی و دولتی در سطح استان و فعالیت ۴مرکز دندانپزشکی در شیراز به صورت نوبت کاری در روزهای مختلف تعطیلات نوروزی، بخشی از زنجیره خدمت رسانی مجموعه سلامت استان فارس است.

هاشمی، خدمت رسانی و آماده باش ناوگان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب ۱۹۰ پایگاه اورژانس شهری و جاده ای برای ارائه خدمات به مردم و مسافران نوروزی را دیگر بخش خدمات مجموعه بزرگ علوم پزشکی شیراز در نوروز سال ۱۴۰۵ معرفی کرد.

وی همچنین از ارائه خدمات در حوزه های پزشکی، مامایی و آزمایشگاهی در ۳۵۴ مرکز خدمات جامع سلامت استان و ۳۴ مرکز ایمن سازی خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: پایگاه مجازی به نشانی اینترنتی https://nowrooz.sums.ac.ir/ نیز با هدف تسهیل اطلاع رسانی عمومی پیرامون خدمات سلامت نوروز در مجموعه علوم پزشکی شیراز، راه اندازی شده که ضمن ارائه مطالب آموزش سلامت، مردم استان و مسافران نوروزی می توانند اطلاعات مربوط به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت نوروزی را به صورت جامع و با جزئیات مربوط به زمان و نشانی مراکز، دریافت کنند.

وی همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه تیم ملی سلامت که در این ایام بحرانی نیز دوشادوش مردم، در حال ارائه خدمات شایسته هستند، گفت: کادر سلامت با احساس مسئولیت و تعهد مثال‌زدنی، در ایام تعطیلات نوروزی نیز در کنار مردم حضور دارند و شایسته تقدیر و خداقوت هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بخش‌ها، نوروزی ایمن و همراه با سلامت برای مردم و مسافران رقم بخورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین شماره تماس های ۱۸۱۹ ویژه پیگیری مسایل درمانی در استان فارس، ۱۱۵ برای مسایل فوریت های پزشکی و ۱۹۰ برای پیگیری شکایات در حوزه سلامت را معرفی کرد که در ایام نوروز نیز مانند دیگر ایام سال، به صورت شبانه روزی فعال و پاسخگو است.

انتهای پیام/