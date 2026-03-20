سه شهید و سه مجروح در حمله دشمن صهیونی _ آمریکایی به یک روستا در اسکو

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقایی امروز جمعه گفت: دشمن صهیونی _ آمریکایی در ادامه تهاجم وحشیانه خود به ایران اسلامی، یک کارگاه در روستای دیزج امیر مدار در بخش مرکزی اسکو را هدف قرار داد.

وی افزود: در این حمله تعدادی از واحدهای مسکونی اطراف کارگاه نیز دچار آسیب هایی شده اند.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حمله، نیروهای امدادی و خدماتی برای کمک به مردم عزیز در محل حادثه حاضر شدند.

پیش از این نیز ساکنان روستای اسبس در بخش خسروشاه هدف حمله دشمن قرار گرفته بود.

کارشناسان، حمله به مناطق غیرنظامی و مسکونی را نشانه استیصال دشمن آمریکایی-صهبونی در جنگ رمضان می دانند.