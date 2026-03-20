ارزیابی ۷۲۰۰ واحد آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی/۳۰۰۰ متر مربع شیشه در واحد های خسارت دیده استان نصب شد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از ارزیابی ۷۲۰۰ واحد آسیبدیده ناشی از جنگ خبر داد و گفت: هماکنون فرآیند تشکیل و تکمیل پروندهها در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا مقدم در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری تقریباً به پایان رسیده، افزود: در این مرحله، مالکان باید با همراه داشتن مدارک لازم به شعب بنیاد مسکن مراجعه کرده و نسبت به ثبت و تشکیل پرونده برای طی مراحل فنی و دریافت خدمات اقدام کنند.
وی همچنین تأکید کرد: در شهرستانها نیز مالکان واحدهای ارزیابیشده با مراجعه به شعب مربوطه، فرآیند تکمیل پرونده خود را پیگیری کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی گفت: آخرین وضعیت واحدهای خسارت دیده ارزیابی شده و آن دسته از واحدهایی که بر اثر انفجارهای اخیر ناشی از حملات دشمن دچار آسیب شدهاند؛ هم اکنون از سمت بنیاد مسکن در حال نصب مجدد هستند.
وی ادامه داد: راهکارهای اجرایی برای تأمین و نصب مجدد شیشههای آسیبدیده مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفته و تاکنون در ۱۰۰ واحد مسکونی بالغ برسه هزار مترمربع شیشه نصب شده است.
مقدم اظهار کرد: بنیاد مسکن با همکاری اصناف و نهادهای پشتیبان، برنامهای جامع برای جبران سریع خسارات مردم در دست اجرا دارد و تلاش میشود روند بازسازی با حفظ دقت فنی و شأن مردم عزیز استان انجام شود.