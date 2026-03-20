پیکر ۱۲ شهید حمله هوایی به مناطق مسکونی دورود تشییع شد
آئین تشییع پیکر مطهر ۱۲ تن از شهروندان دورود که در حمله هوایی به مناطق مسکونی به شهادت رسیدند صبح امروز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم در این شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای این حادثه تلخ از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و تا گلزار شهدای دورود ادامه یافت.
در این حمله هوایی که به مناطق مسکونی شهر دورود صورت گرفت، جمعی از مردان، زنان و کودکان مظلوم و بیگناه این دیار جان خود را از دست دادند و بار دیگر داغی سنگین بر دل مردم این خطه از ایران اسلامی نشاندند.
بر اساس اعلام منابع محلی و آمار نهایی اعلام شده، در این حادثه ۱۲ تن از ساکنان منطقه به شهادت رسیدند و ۱۱۶ نفر زخمی شدند که شماری از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
پیکرهای مطهر شهید عبدالناصر خدایی، شهیده فرحناز فرهادی، شهید امیر حسین خدایی، شهید فرید خدایی، شهید بهمن میرزایینژاد، شهیده زهرا احمدی، شهید رضا جمشیدی، شهیده مریم بخشی، شهیده سلین جمشیدی، شهیده زهرا پاپیزاده، شهید حمید جماعتی و شهیده فریبا جماعتی پس از اتمام مراسم تشییع، در گلزار شهدای دورود به خاک سپرده شد.
گفتنی است در پی وقوع این حمله ددمنشانه که با سکوت مجامع بینالمللی مواجه شده است، مردم دورود با حضور پرشور خود در مراسم تشییع، بار دیگر انزجار خود را از جنایتگران و حامیان آنها اعلام کردند.