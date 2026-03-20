عرضه مستقیم آبزیان در ۵۰ واحد آذربایجان غربی/ تولید با وجود شرایط جنگی ادامه دارد

منصور لطفی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه با وجود شرایط جنگ در کشور تولید آبزیان توسط فعالان این عرصه تداوم دارد، اظهار کرد: مدیریت شیلات در سراسر استان در راستای پایداری امنیت غذایی ,تولید بخشی از بهترین پروتئین مرغوب مورد نیاز جامعه و ایجاد زمینه اشتغال فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در این راستا هم اکنون عرضه مستقیم و زنده انواع ماهی در بیش از ۵۰ واحد در استان صورت می‌گیرد و چندین مرکز عرضه و طبخ ماهی و گردشگری شیلاتی در جوار مزارع تولیدی مشغول عرضه وارائه خدمات به هم استانی ها هستند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید آبزیان در کشور به شمار می رود، افزود: در استان انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در حال تولید بوده و بیش از ۲۰ هزار تن انواع آبزیان تولید و عرضه می شود.

لطفی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی در زمینه تولید ماهی در منابع آبی با برداشت بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ تن انواع آبزیان در بین استان های غیرساحلی کشور رتبه اول و در کل کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی اضافه کرد: همچنین شیلات استان در تولید آرتمیا نیز دارای رتبه اول در کشور بوده و در زمینه تولید سایر آبزیان مانند ماهیان زینتی، زالوی طبی و جلبک و...نیز فعالیت می کند.

وی در خصوص سرانه مصرف ماهی در استان نیز گفت: مصرف سرانه ماهی در استان حدود ۸.۵ کیلوگرم بوده و فعالیت های ترویجی در جهت ارتقای مصرف سرانه ماهی به عنوان غذای در استان در حال انجام است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: هم اکنون انواع ماهی با نرخ مناسب و به وفور تحت نظارت اداره کل دامپزشکی و شیلات عرضه می شود.

لطفی با اشاره به اینکه توسعه سرمایه گذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد، گفت: سرمایه گذاری در زمینه های مختلف شیلاتی در استان یکی از بسترهای مطمئن و زود بازده در استان است.

