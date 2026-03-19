مجموع شهدای جنگ رمضان آذربایجان شرقی به ۱۳۶ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز، ۱۳۶ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند که تا کنون ۱۲۰ نفر تشییع شده‌اند. همچنین تعداد مجروحین تا امروز، ۱۱۶۴ نفر گزارش شده است.

این اطلاعیه افزوده است: ۱۵ نفر از شهدا، مربوط به حملات ۲۴ ساعت گذشته است که۱۳ نفر از آنان در قراملک تبریز شهید شده‌اند که همگی از مدافعان شجاع وطن بودند. دو نفر نیز در شهرستان ملکان به فیض شهادت نائل شده‌اند.

