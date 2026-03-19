شهادت دومین معلم تبریز در حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: یگانه کریمی، معلم بازنشسته ناحیه چهار تبریز، در جریان حمله هوایی صهیونی و امریکایی به محور تبریز-بستان‌آباد، به همراه چند تن از هموطنانش آماج حملات ددمنشانه قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

این معلم فداکار، دومین شهید فرهنگی استان پس از شهیده ندا امینی آذر و هفتمین دانش‌آموز شهید این منطقه در جنایت‌های اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکایی آن محسوب می‌شود.

معلمی که قرار بود در بازنشستگی طعم آرامش را بچشد، در مسیر بازگشت از سفر، به کاروان شهدای مظلوم ایران پیوست.

