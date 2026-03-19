آخرین آمار از حمله موشکی شب گذشته به میناب؛ ۲ شهید و ۱۲ مجروح

معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه میناب با اشاره به حمله موشکی دشمن آمریکایی - صهیونی به این شهرستان گفت: در پی حمله شامگاه چهارشنبه (شب گذشته) به یکی از روستاهای میناب تاکنون ۲ نفر شهید و ۱۲ نفر مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر روز پنجشنبه با اشاره به اینکه از روز گذشته تاکنون دشمن ۲ بار به میناب حمله کرده است، اظهار کرد: حمله نخست شامگاه چهارشنبه در ساعت ۲۰:۳۳ رخ داد.

وی همچنین از حمله موشکی بامداد امروز پنجشنبه به یکی از روستاهای شهرستان میناب خبر داد و بیان کرد: بامداد امروز نیز (ساعت ۰۳:۲۴) یکی از روستاهای این شهرستان مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت.

فرماندار ویژه میناب تصریح کرد: در این حمله تاکنون گزارشی از تعداد شهدا یا مجروحین تا این لحظه اعلام نشده است.

رادمهر از مردم شهرستان میناب خواست ضمن حفظ آرامش خود و خانواده‌هایشان، به شایعات توجه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع و خبرگزاری‌های رسمی پیگیری کنند.

شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق هرمزگان واقع شده است.

