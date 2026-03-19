مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:
کارگران و کارفرمایان، خط مقدم پایداری تولید در جنگ اقتصادی هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: تداوم تولید و پایداری عرضه محصولات، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
به گزارش ایلنا از یزد، فرهاد شیخی ظهر امروز با حضور در شهرستان میبد از چند واحد صنعتی فعال در حوزه صنایع غذایی بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به نقش مهم واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان و جنگ رمضان، واحدهای تولیدی در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی قرار دارند و با تلاش مستمر آنها، کمبودی در بازار احساس نمیشود.
شیخی با تأکید بر نقش کلیدی کارگران در شرایط حساس کشور تصریح کرد: کارگران همواره در عرصههای مختلف، بهویژه در آنچه از آن بهعنوان «سومین جنگ تحمیلی» و «جنگ اقتصادی» یاد میشود، حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتهاند و با تلاش بیوقفه خود، اجازه ندادهاند چرخه تولید متوقف شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص ماه رمضان افزود: در این ایام نیز کارگران با تعهد و تلاش مضاعف، نقش مهمی در تأمین بهموقع مایحتاج مردم ایفا میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در ادامه بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار تأکید کرد و گفت: تداوم تولید و پایداری عرضه محصولات، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
وی در پایان این بازدید، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات برخی واحدهای تولیدی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری آنها را صادر کرد.