صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس
مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی، از تشدید بارشها در شمالغرب و مرکز استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، قاسم حسینی با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان فارس، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه از اوایل وقت جمعه ۲۹ اسفندماه فعال شده و تا اواخر وقت جمعه ۲۹ فروردینماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نوع مخاطرات این سامانه گفت: بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و در برخی ساعات بهصورت شدید، همچنین احتمال بارش تگرگ در پارهای از نقاط از جمله پیامدهای این سامانه بارشی است.
به گفته حسینی، مناطق تحت تأثیر این هشدار در روز جمعه شامل شمالغرب و مرکز استان فارس بهویژه شهرستانهای رستم، سپیدان، نورآباد ممسنی، شیراز، بیضا، کوهچنار، کازرون، فیروزآباد، فراشبند، خفر، سروستان، جهرم، قیروکارزین، مرودشت، زرقان و غرب شهرستان اقلید خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی فارس با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان و دستگاههای اجرایی خواست تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
وی درباره مخاطرات این سامانه نیز هشدار داد و گفت: احتمال شکسته شدن نهالها و درختان فرسوده از مهمترین پیامدهای این سامانه بارشی در استان فارس خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: جاری شدن سیلاب و روانآب، طغیان رودخانهها، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی به دلیل مهگرفتگی و همچنین خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای پیشبینی شده است.
حسینی در پایان توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند و در فعالیتهای تفریحی در فضای باز و همچنین تردد در محورهای مواصلاتی بهویژه آزادراه شیراز ـ اصفهان احتیاط لازم را داشته باشند.