English العربیه
یک مسئول حوزه کشاورزی خبر داد؛

۱۱۰۰ تن مرغ گرم در ۵ روز اخیر در قزوین توزیع شد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، از توزیع ۱۱۰۶ تن مرغ گرم در این استان طی پنج روز اخیر خبر داد و بر تولید پایدار و باثبات آن در استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، وحید مجیدی از توزیع ۱۱۰۶ تن مرغ گرم در این استان طی پنج روز اخیر خبر داد و اظهار کرد: متوسط توزیع لاشه مرغ در پنج روز گذشته ۲۲۱ تن بوده است.

وی با اشاره به ثبات در بازار مرغ اظهار داشت: در اسفند ماه میزان ۳۱۵۰ تن مرغ گرم در استان قزوین عرضه شده و متوسط توزیع آن به میزان ۱۵۰ تن رسیده که نشان‌دهنده فراوانی این کالا در بازار است. به گفته وی، در اسفند ماه همچنین ۵۱۹ تن مرغ گرم به میادین و بازار تهران ارسال شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تاکید بر تداوم و تشدید بازرسی و نظارت بر بازار عنوان کرد: بازرسین پرتلاش جهاد کشاورزی قزوین طی سال جاری تاکنون تعداد ۱۱۰ پروندهتخلف صنفی در حوزه مرغ کشف و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع کرده‌اند. تخلفاتی همچون فروش خارج از شبکه و عدم اجرای سامانه ره آوا از مهمترین تخلفات واحدهای صنفی مرغ فروشی بر شمرده شد.

مجیدی بر اجرای سامانه یکپارچه توزیع هوشمند کالاهای اساسی ره آوا توسط زنجیره تولید و توزیع تاکید کرد و افزود: این سامانه با هدف رصد و نظارت هوشمند بر فرآیندهای خرید، فروش و توزیع مرغ زنده و گرم در استان راه‌اندازی شده است و لازم است عوامل تولید و توزیع بر اجرای آن اهتمام ورزند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
