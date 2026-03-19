۱۱۰۰ تن مرغ گرم در ۵ روز اخیر در قزوین توزیع شد

به گزارش ایلنا در قزوین، وحید مجیدی از توزیع ۱۱۰۶ تن مرغ گرم در این استان طی پنج روز اخیر خبر داد و اظهار کرد: متوسط توزیع لاشه مرغ در پنج روز گذشته ۲۲۱ تن بوده است.

وی با اشاره به ثبات در بازار مرغ اظهار داشت: در اسفند ماه میزان ۳۱۵۰ تن مرغ گرم در استان قزوین عرضه شده و متوسط توزیع آن به میزان ۱۵۰ تن رسیده که نشان‌دهنده فراوانی این کالا در بازار است. به گفته وی، در اسفند ماه همچنین ۵۱۹ تن مرغ گرم به میادین و بازار تهران ارسال شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تاکید بر تداوم و تشدید بازرسی و نظارت بر بازار عنوان کرد: بازرسین پرتلاش جهاد کشاورزی قزوین طی سال جاری تاکنون تعداد ۱۱۰ پروندهتخلف صنفی در حوزه مرغ کشف و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع کرده‌اند. تخلفاتی همچون فروش خارج از شبکه و عدم اجرای سامانه ره آوا از مهمترین تخلفات واحدهای صنفی مرغ فروشی بر شمرده شد.

مجیدی بر اجرای سامانه یکپارچه توزیع هوشمند کالاهای اساسی ره آوا توسط زنجیره تولید و توزیع تاکید کرد و افزود: این سامانه با هدف رصد و نظارت هوشمند بر فرآیندهای خرید، فروش و توزیع مرغ زنده و گرم در استان راه‌اندازی شده است و لازم است عوامل تولید و توزیع بر اجرای آن اهتمام ورزند.

