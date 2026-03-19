هشدار بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری/ گردشگران از حاشیه رودخانه‌ها فاصله بگیرند

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از هشدار سطح نارنجی بارش برف و باران در این استان خبر داد و گفت: عشایر، گردشگران و مردم محلی طی روزهای پنجشنبه تا یکشنبه از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، معصومه نوروزی روز پنجشنبه افزود: یک سامانه بارشی از روز پنجشنبه در استان فعال شده و تا اواخر وقت یکشنبه دوم فروردین موجب بارش برف در نقاط کوهستانی، بارش باران در بسیاری از نقاط استان، وزش باد شدید و وقوع صاعقه می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت بارش‌های بهاری که به صورت نقطه‌ای و با شدت زیاد شکل می‌گیرد از همین رو احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در استان طی روزهای آینده زیاد است از همین رو با توجه به ورود گردشگران به استان توصیه جدی اینست که طی این مدت از صعود به ارتفاعات و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شدت بارش‌ها برای نیمه غربی و جنوبی پیش‌بینی می‌شود، تاکید کرد: برای تردد از جاده‌های ارتباطی شهرستان کوهرنگ به همراه داشتن تجهیزاتی نظیر زنجیرچرخ ضروری است.

نوروزی یادآور شد: شدت وزش باد برای روز جمعه بیشتر است از همین رو برای جلوگیری از وقوع حوادث لازم است از ایمنی سازه‌های غیرمستحکم اطمینان حاصل شود.

وی افزود: با وجود بارش‌های پایان سال، میانگین بارش‌های سال زراعی جاری استان نسبت به میانگین بلندمدت ۲۸ درصد کاهش دارد.

به گزارش ایلنا، چهارمحال و بختیاری از استان‌های زاگرس‌نشین کشور سرچشمه رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز است و هرگونه تغییرات اقلیمی در این منطقه، فلات مرکزی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

 

