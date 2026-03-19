ایلنا از فارس گزارش می دهد؛
بازگشت تدریجی خریداران به بازارهای شیراز در آستانه نوروز/ آزادسازی قیمتها از رانت جلوگیری می کند
امید به بهبود قدرت خرید مردم با افزایش حقوق در سال آینده
با وجود شرایط خاص اقتصادی و فضای جنگی حاکم بر کشور، بازارهای شیراز در آستانه سال نو همچنان نشانههایی از پویایی و تلاش برای حفظ جریان دادوستد را نشان میدهند؛ موضوعی که فعالان صنفی آن را حاصل صبوری مردم و تلاش کسبه برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هرچند بازارهایی مانند کفش و پوشاک در هفتههای گذشته با کاهش تقاضا مواجه بودهاند، اما به گفته فعالان صنفی، در روزهای اخیر رفتوآمد خریداران به تدریج افزایش یافته و بازار در حال بازیابی تحرک خود است.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد که در هفتههای ابتدایی اسفندماه بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش روبهرو بودند، اما نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باعث شده مراجعه شهروندان و خریداران از شیراز و شهرهای اطراف بیشتر شود. کسبه بازار معتقدند همین افزایش تدریجی حضور مردم میتواند نشانهای از بازگشت آرام رونق به بازار باشد.
فعالان صنفی میگویند در شرایطی که هزینههای تولید و تأمین مواد اولیه افزایش یافته، تولیدکنندگان و فروشندگان تلاش کردهاند با مدیریت هزینهها و عرضه کالا با حداقل سود، بازار را فعال نگه دارند.
به اعتقاد آنان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنفی در چنین شرایطی نشاندهنده پایداری و مقاومت بخش خصوصی در برابر فشارهای اقتصادی است.
در بازار پوشاک نیز با وجود کاهش قدرت خرید، فروشندگان همچنان امیدوارند در روزهای پایانی سال بخشی از کسادی هفتههای گذشته جبران شود. بسیاری از آنان معتقدند تداوم فعالیت بازار و تلاش برای تأمین نیازهای مردم، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و فضای پرتنش منطقهای، نشانهای از تابآوری اقتصاد محلی و روحیه امید در میان فعالان بازار است.
کاهش ۵۰ درصدی فروش بازار کفش شیراز در اسفندماه
رئیس اتحادیه کفاشان و کفشفروشان شیراز با اشاره به وضعیت بازار کفش در آستانه شب عید گفت: در سه هفته نخست اسفندماه امسال بازار با رکود جدی مواجه بوده و بسیاری از مغازهداران عملاً فروش قابل توجهی نداشتند.
محمدعلی خادمی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: اگر اسفندماه را به چهار هفته تقسیم کنیم، میتوان گفت در سه هفته اول وضعیت بازار بسیار نامناسب بود و بسیاری از مغازهداران با کسادی کامل روبهرو بودند.
به گفته وی، اگر فروش این سه هفته را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، میزان فروش تقریباً به نصف کاهش یافته و حدود ۵۰ درصد کمتر از پارسال بوده است.
وی افزود: از جمعه شب گذشته شرایط بازار کمی بهتر شده و نسبت به سه هفته قبل، میزان مراجعه مردم برای خرید افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر چه از داخل شهر شیراز و چه از شهرستانهای اطراف، مردم برای خرید شب عید به بازار مراجعه میکنند و همین موضوع تا حدودی باعث بهبود وضعیت فروش شده است.
رئیس اتحادیه کفاشان و کفشفروشان شیراز با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازار گفت: شرایط اقتصادی و همچنین برخی مسائل و تنشهای اخیر، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، بر بازار تأثیر گذاشته است. البته این شرایط از مهر و آبان امسال نیز تا حدی خود را نشان داده بود.
خادمی در ادامه درباره وضعیت قیمتها نیز توضیح داد: واقعیت این است که هم مردم حق دارند و هم تولیدکنندگان و کسبه تحت فشار هستند. بسیاری از مواد اولیه تولید کفش وارداتی است؛ برای مثال زیره کفش که معمولاً بین ۵تا ۷ دلار قیمت دارد، قبلاً با دلار حدود ۵۰ هزار تومان وارد میشد اما اکنون همان کالا با دلار حدود ۱۵۰ هزار تومان وارد میشود و طبیعی است که هزینه تولید افزایش پیدا کند.
وی افزود: افزایش قیمت فقط به مواد اولیه محدود نمیشود؛ برای نمونه یک گالن چسب که قبلاً حدود یک میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۶میلیون تومان رسیده است. بنابراین تولیدکننده ناچار است محصول را با قیمت بالاتری عرضه کند و سپس توزیعکننده و خردهفروش نیز سود مصوب خود را اعمال میکنند. به همین دلیل نمیتوان افزایش قیمت را صرفاً به حساب فروشندگان گذاشت.
رئیس اتحادیه کفاشان و کفشفروشان شیراز درباره میزان افزایش قیمت در بازار کفش گفت: اگر بهطور میانگین همه انواع کفش، صندل و دمپایی را در نظر بگیریم، قیمتها نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته است. البته در برخی بخشها مانند چرم حتی افزایش قیمت به حدود ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.
وی توضیح داد: چرم که یکی از اصلیترین مواد اولیه در تولید کفش است، افزایش قیمت قابل توجهی داشته و بهطور مثال چرمی که سال گذشته با قیمت بسیار پایینتر تهیه میشد، اکنون چند برابر شده است.این موضوع به طور مستقیم بر قیمت تمامشده کفش اثر میگذارد.
خادمی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم پایین است و این مسئله تنها به موضوعات مقطعی محدود نمیشود. با این حال امیدواریم با افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده و پرداختهای ابتدای سال، وضعیت خرید مردم تا حدی بهتر شود.
وی همچنین درباره آزادسازی قیمتها اظهار کرد: به اعتقاد بسیاری از فعالان این صنف، اجرای سیاست آزادسازی قیمتها اقدام مثبتی است و حتی اگر سالها قبل اجرا میشد، میتوانست از ایجاد رانت جلوگیری کند.
به گفته وی، نتایج واقعی این سیاست احتمالاً در ماههای آینده و شاید طی شش ماه تا یک سال آینده برای مردم ملموستر خواهد شد.
رئیس اتحادیه کفاشان و کفشفروشان شیراز ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، بازار کفش نیز در سال آینده رونق بیشتری پیدا کند.
میزان خرید پوشاک به شکل محسوسی کاهش یافته است
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز نیز با اشاره به وضعیت فعلی بازار پوشاک در شیراز گفت: در حال حاضر بازار پوشاک با رکود تورمی مواجه است و شرایط به گونهای نیست که بتوان گفت وضعیت بازار خوب است. به هر حال رکود اقتصادی در بازار وجود دارد و این موضوع در کل بازار دیده میشود.
کامران رضایی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: با توجه به رکودی که در جامعه وجود دارد، میزان خرید به شکل محسوسی کاهش یافته است. حتی در آستانه عید نیز خریدها چندان رونقی ندارد.
رضایی افزود: بسیاری از همکاران از شرایط موجود گلایه داشتند. متأسفانه افت فروش برای کسبه حتی نسبت به دوران شیوع کرونا نیز بیشتر شده است و این موضوع فشار زیادی بر کاسبکاران وارد کرده است. امیدواریم شرایط به گونهای تغییر کند که بازار به روال عادی بازگردد، زیرا رونق کسبوکار در یک صنف میتواند به رونق سایر صنوف نیز کمک کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز درباره هزینههای کسبه نیز گفت: مغازهداران علاوه بر رکود بازار با افزایش هزینههای جاری مانند اجاره و سایر هزینههای متغیر روبهرو هستند. این هزینهها به طور مداوم در حال افزایش است و حتی نمیتوان برآورد دقیقی از هزینههای ماهانه داشت، زیرا ممکن است هزینهای که امروز ۱۰۰ میلیون تومان است، در مدت کوتاهی به ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان برسد.
وی در خصوص افزایش قیمت پوشاک نیز توضیح داد: در جلساتی که با نهادهای نظارتی داشته ایم همواره تأکید شده که موضوع گرانی با گرانفروشی متفاوت است. مغازهداران گرانفروشی نمیکنند، بلکه افزایش قیمتها ناشی از بالا رفتن هزینه مواد اولیه است.
رضایی تصریح کرد: به عنوان نمونه تولیدکنندگان میگویند حتی یک دوک نخ کوچک که به اندازه فاصله بین انگشت شست و اشاره است، اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. طبیعی است وقتی قیمت نخ، دکمه، زیپ و سایر ملزومات تولید افزایش پیدا میکند، هزینه تمامشده لباس نیز بالا میرود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مشکل بازار پوشاک رکود است. از سوی دیگر پوشاک در سبد مصرفی خانوارها جزو اولویتهای پایینتر محسوب میشود و شاید در اولویت پنجم یا ششم قرار گیرد. به همین دلیل بسیاری از مردم در شرایط فعلی توان خرید پوشاک را ندارند و این موضوع واقعیتی است که همه ما به نوعی با آن درگیر هستیم.
بازار اشباع و رقابت شدیدفروشندگان پوشاک
وی همچنین با اشاره به تعداد بالای واحدهای صنفی در این حوزه گفت: تعداد فعالان حوزه پوشاک در شیراز نسبت به جمعیت شهر زیاد است و بازار تا حدی اشباع شده است. این موضوع رقابت را نیز شدیدتر کرده و در چنین شرایطی فروشندگان نمیتوانند قیمتها را بالا ببرند و ناچارند کالا را با حداقل سود عرضه کنند تا سرمایهشان برگردد.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز افزود: پوشاک کالایی است که اگر به فروش نرسد، به سرعت از مد میافتد و برای سال بعد ارزش چندانی ندارد. به همین دلیل فروشندگان تلاش میکنند حتی با سود کم کالا را به فروش برسانند.
رضایی درباره وضعیت تقاضا در بازار گفت: میزان خرید مردم بسیار کاهش یافته است و خریدها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است؛ با این حال امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی، بازار نیز رونق بگیرد و کسبوکار مردم دوباره جان بگیرد.