حمله هوایی به مسجدسلیمان؛ تخریب استخر کارگر و آسیب به مدرسه رضوان

معاون امنیتی استانداری خوزستان با اشاره به حمله هوایی به مسجدسلیمان گفت: خوشبختانه در این حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی، هیچگونه تلفات انسانی نداشتیم.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: شامگاه امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه، هواپیماهای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی منطقه مسکونی بی‌بیان مسجدسلیمان را مورد تهاجم قرار دادند.

وی با بیان اینکه در این حمله استخر کارگر بطور کامل تخریب و دیوارهای مدرسه رضوان آسیب دید، خاطرنشان کرد: با هوشیاری نیروهای امنیتی، در این حمله هیچگونه تلفات انسانی اعم از شهید و مجروح نداشته‌ایم.

 

