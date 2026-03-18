افزایش شهدای آذربایجان شرقی به ۱۲۱ نفر / ۱۱۳۴ نفر مجروح

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: مجموع شهدای جنگ رمضان آذربایجان شرقی به ۱۲۱ نفر و تعداد مجروحین نیز به هزار و ۱۳۴ نفر رسیده است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی چهارشنبه شب، ۲۷ اسفند در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: طی امروز سه منطقه نظامی اطراف شهر تبریز، و یک منطقه غیرنظامی در منطقه ایلخچی و یک واحد صنعتی در شهرستان عجب‌شیر که متعلق به بخش خصوصی بود، مورد اصابت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کارگروه‌های ارزیابی خسارت‌های وارد به منازل در سطح استان توسط بنیاد مسکن تشکیل شده، در تمام مناطق اگر واحد مسکونی، تجاری و مغازه داخل شهر یا روستا آسیب دیده به بنیاد مسکن تبریز و در شهرستان‌ها نیز به بنیاد مربوط مسکن شهرستان‌ها مراجعه کنند.

