معاون سیاسی و اجتماعی استاندار:

سویه مهمتر جنگ، روایت روایت‌ها است/ برای حفظ مرجعیت رسانه‌‌ای رسانه‌های استان تلاش می‌کنیم

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن که همزمان شامل ابعاد نظامی، رسانه‌ای و روانی است، گفت: سویه مهم‌تر جنگ، جنگ روایت‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدزاده اظهار داشت: با وجود سختی‌ها و محدودیت‌های حاصل از جنگ و وجود شرایط طاقت‌فرسا برای فعالیت رسانه‌ای، جریان اطلاع‌رسانی استان بدون وقفه و با همت و جدیت رسانه‌ها ادامه دارد.

وی بر نقش رسانه‌‌ها در مقابله با شایعات اشاره کرد و گفت: اهمیت فعالیت رسانه‌های مرجع در شرایط کنونی در مقابله با اخبار جعلی و شایعات و ایجاد آرامش روانی در جامعه بسیار تعیین کننده است. محمدزاده با اشاره به نقش مخرب شایعات و اخبار کذب در فضای روانی جامعه بیان داشت: شابعات و اخبار جعلی با هدف قرار دادن آرامش روانی و انسجام ملی انتشار می‌یابند. به همین دلیل ضرورت همبستگی و کارآمدی جریان اطلاع رسانی در این دوران بیش از پیش نمایان می‌شود.

نماینده ویژه استاندار در شورای اطلاع‌رسانی استان بر ضرورت رعایت دقت و امانت و آرامش روانی جامعه در روند اطلاع‌رسانی تاکید کرد و ادامه داد: دقت و صحت در اطلاع‌رسانی نقشی حیاتی در حفظ آرامش جامعه ایفا می‌کند. خبرنگاران نقش بسیار مهمی در کاهش ضریب اثرگذاری شایعات دارند.

وی، سرمایه اجتماعی را از مهم‌ترین دارایی‌های رسانه‌ها دانست و افزود: جامعه و نظام حکمرانی باید از این سرمایه محافظت کنند. تقویت رسانه‌ها و رفع موانع فعالیت آن‌ها ضروری است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن که همزمان شامل ابعاد نظامی، رسانه‌ای و روانی است، گفت: سویه مهم‌تر جنگ، جنگ روایت‌ها است و هر ملتی باید بتواند قصه و داستان خود را روایت کند

محمدزاده در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های همه رسانه های استان اذربایجان شرقی در روایت پایداری و استقامت مردم در روزهای جنگ رمضان گفت: سیاست ما در شورای اطلاع‌رسانی استان، حفظ مرجعیت رسانه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به رسانه های استان است. در این مسیر، تلاش می‌کنیم با ایجاد ظرفیت های جدید، رسانه‌های استان را در خدمت به مردم تقویت کنیم.

