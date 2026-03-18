به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی‌اکبر سلمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری آیین تشییع پیکر شهدای حملات اخیر در تبریز خبر داد و گفت: این مراسم فردا پنج‌شنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور مردم تبریز از میدان شهدا تا میدان ساعت برگزار خواهد شد.

سلمانی اظهار کرد: در پی حملات اخیر و اصابت پرتابه‌ها، تعدادی از نیروهای نظامی، مرزبانی و دریایی به شهادت رسیدند.

وی افزود: شهیدان احمد زارع و پیمان دهقان بر اثر اصابت پرتابه‌ها در جاده بستان‌آباد به شهادت رسیدند.

سلمانی همچنین با اشاره به شهدای سپاه پاسداران گفت: شهیدان حسین فیضی، حسین ظروفی، قادر آذریان، ناصر رزمی و محمد میرزابابایی از جمله شهدای سپاه در این حملات هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی ادامه داد: شهید مهدی افروزی از ناو جماران و شهید مهدی حبیب‌زاده از ناوشکن دنا نیز در این حوادث به شهادت رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان فرزاد کریم‌زاده و ابراهیم اسدیان از نیروهای مرزبانی در غرب پیرانشهر و شهید فرید اسعدی در شهرستان عجب‌شیر از دیگر شهدای این حملات هستند.

