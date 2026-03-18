مدرسه «شجره طیبه» میناب در فهرست میراث ملی ایران ثبت شد

مدرسه «شجره طیبه» میناب در فهرست میراث ملی ایران ثبت شد
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» میناب به‌عنوان یک «مکان–رویداد دفاع مقدس» در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی از ثبت ملی مکان-رویداد بمباران مدرسه ابتدایی شجره طیبه به عنوان یک «مکان–رویداد دفاع مقدس» و سندی تاریخی از جنایت جنگی علیه مردم بی‌دفاع و کودکان، خبر داد.

وی افزود: ثبت و معرفی این مکان تاریخی، افزون بر پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید، اقدامی در جهت مستندسازی و روایت دقیق این فاجعه برای افکار عمومی جهانی است تا جامعه آگاه و مسئولیت‌پذیر بین‌المللی دریابد که چگونه دانش‌آموزان بی‌گناه در این مدرسه قربانی یکی از قسی‌ترین جلوه‌های خشونت جنگی شدند.

در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفندماه جاری، مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب به‌طور هدفمند مورد حمله وحشیانه قرار گرفت و ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه به شهادت رسیدند.

 

