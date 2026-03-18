رئیس اورژانس خبر داد:
۱۵ مصدوم و بدون تلفات در چهارشنبه آخر سال 1404
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی قزوین از ثبت ۱۵ مورد مصدومیت خبر داد و گفت: در مقایسه با سال گذشته، آمار آسیب دیدگان چهارشنبه سوری کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، یوسف اکبری با اعلام این خبر با اشاره به آخرین وضعیت حوادث مرتبط با شب چهارشنبهسوری، اظهار کرد: ۶ نفر در استان قزوین به علت حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه مصدوم شدهاند و خوشبختانه هیچ مورد فوتی ثبت نشده است و بیشتر مصدومان دچار سوختگی سطحی یا جراحتهای خفیف هستند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی قزوین با بیان اینکه آمار امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، افزود: در سال گذشته از ابتدای اسفند تا شب چهارشنبهسوری، ۲۲۱ نفر در اثر انفجار مواد محترقه مصدوم شدند، اما امسال از ابتدای اسفند تا امروز تنها ۲۶ مورد مصدومیت گزارش شده که از این تعداد، ۱۵ نفر مربوط به شب چهارشنبهسوری بود و این کاهش آمار نشان میدهد مردم قزوین نسبت به خطرات مواد محترقه آگاهتر شدهاند و احتیاط بیشتری به خرج میدهند.
اکبری ضمن قدردانی از همکاری مردم و رسانهها در اطلاعرسانی، تصریح کرد: در هفتههای گذشته با اجرای برنامههای آموزشی، پخش پیامهای هشدار از طریق رسانهها و حضور نیروهای اورژانس در مدارس و اماکن عمومی، تلاش شد تا اهمیت رعایت نکات ایمنی بهویژه برای نوجوانان و جوانان یادآوری شود و خوشبختانه این تلاشها نتیجهبخش بوده است.
این مسئول با تاکید بر لزوم پرهیز از استفاده از مواد محترقه، افزود: چهارشنبهسوری جشنی کهن و بخشی از فرهنگ ایرانی است، اما متاسفانه در سالهای اخیر برخی رفتارهای خطرناک باعث تغییر معنا و چهره این جشن شده و امسال نیز از همه مردم بهویژه جوانان میخواهیم که امشب را بدون انفجار و حادثه پشت سر بگذارند، سلامت شما برای ما اولویت اصلی است.
وی با اشاره به شرایط حساس جامعه و وضعیت کنونی منطقه، اضافه کرد: در شرایطی که فضای عمومی کشور تحتتاثیر تحولات منطقه قرار دارد، صدای انفجار مواد محترقه ممکن است با صدای حملات هوایی اشتباه گرفته شود و موجب اضطراب و هراس در میان مردم شود و بعضی از شهروندان بهخصوص کودکان و سالمندان، نسبت به صداهای بلند و ناگهانی حساس هستند و تکرار این صداها میتواند سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
اکبری بیان کرد: افزایش استرس و اضطراب در چنین شرایطی برای بیماران قلبی بسیار خطرناک است، بر اساس آمارهای اورژانس، از زمان آغاز حملات و درگیریها در منطقه، میزان ماموریتهای قلبی و ایست قلبی در قزوین افزایش قابلتوجهی داشته است، هر صدای غیرمنتظرهای میتواند برای بیماران قلبی و افرادی که دچار مشکلات اضطرابی هستند، عوارض جسمی و روانی ایجاد کند.
وی خطاب به خانوادهها، افزود: از خانوادههای عزیز میخواهم امشب مراقب فرزندانشان باشند و با گفتوگو و همراهی، آنها را از خطرات مواد منفجره دور کنند، بهتر است به جای استفاده از مواد محترقه در تجمعات مردمی و برنامههای قانونی که در حمایت از کشور برگزار میشود شرکت کنند تا هم شادی و نشاط عمومی حفظ شود و هم از خطرات احتمالی پیشگیری گردد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی قزوین خاطرنشان کرد: کاهش آمار مصدومان امسال نتیجه همراهی و فرهنگ بالای مردم قزوین است و امیدواریم این روند تا پایان شب ادامه پیدا کند، سلامتی مردم بزرگترین پاداش برای ما است.