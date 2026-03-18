رئیس شورای شهر قزوین از تجمع شبانه مردمی تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در آخرین جلسه علنی شورا در سال جاری، فرج‌الله فصیحی رامندی ضمن تشکر و تقدیر از همراهی صمیمانه اعضای شورا در طول سال، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آن‌ها را در پیشبرد امور شهری و خدمت‌رسانی به مردم را ارج نهاد.

رئیس شورا در صحن علنی شورا در سخنان خود اظهار داشت: این همدلی و تلاش جمعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای شهر ما است. از خداوند متعال می‌خواهم که این اقدامات و تلاش‌های خالصانه را ذخیره‌ای برای آخرت همه خدمت‌گزاران صادق قرار دهد و به ما توفیق استمرار مسیر خدمت را عطا فرماید.

وی همچنین با اشاره به نقش بی‌نظیر مردم در شرایط ویژه کشور افزود: مردم عزیز و بصیر ما همیشه در صحنه حضور داشته‌اند و با پایداری و هوشیاری خود، امید دشمنان این ملت را به یأس تبدیل کرده‌اند. از این حضور آگاهانه و حمایت بی‌وقفه صمیمانه سپاسگزاریم.

فصیحی در پایان تأکید کرد: که شورا با انرژی و برنامه‌ریزی تازه وارد سال جدید خواهد شد تا در مدت چند ماه باقیمانده از عمر شورای ششم گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه، رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.