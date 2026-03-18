در آخرین جلسه علنی شورا؛
رئیس شورای شهر قزوین از تجمع شبانه مردمی تقدیر کرد
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از همراهی وحضور مردم در تجمع مردمی شبانه و تلاش اعضای شورا در حل مشکلات مردم در سال جاری تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در آخرین جلسه علنی شورا در سال جاری، فرجالله فصیحی رامندی ضمن تشکر و تقدیر از همراهی صمیمانه اعضای شورا در طول سال، تلاشهای خستگیناپذیر آنها را در پیشبرد امور شهری و خدمترسانی به مردم را ارج نهاد.
رئیس شورا در صحن علنی شورا در سخنان خود اظهار داشت: این همدلی و تلاش جمعی، سرمایهای ارزشمند برای شهر ما است. از خداوند متعال میخواهم که این اقدامات و تلاشهای خالصانه را ذخیرهای برای آخرت همه خدمتگزاران صادق قرار دهد و به ما توفیق استمرار مسیر خدمت را عطا فرماید.
وی همچنین با اشاره به نقش بینظیر مردم در شرایط ویژه کشور افزود: مردم عزیز و بصیر ما همیشه در صحنه حضور داشتهاند و با پایداری و هوشیاری خود، امید دشمنان این ملت را به یأس تبدیل کردهاند. از این حضور آگاهانه و حمایت بیوقفه صمیمانه سپاسگزاریم.
فصیحی در پایان تأکید کرد: که شورا با انرژی و برنامهریزی تازه وارد سال جدید خواهد شد تا در مدت چند ماه باقیمانده از عمر شورای ششم گامهای مؤثرتری در مسیر توسعه، رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.