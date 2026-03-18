کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: اما از اواخر وقت پنجشنبه /فردا/ استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال تا اوایل هفته آینده قرار می گیرد که پیامد آن بارش باران، همراه با رعد و برق، وزش باد با احتمال تگرگ خواهد بود.

آخوندی تصریح کرد: برهمین اساس، بارش‌ها برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و با توجه به اینکه در فصل بهار قرار دارم، بارش‌ها ممکن است به صورت نقطه‌ای و منطقه‌ای با میزان قابل توجهی رخ دهد.

این کارشناس اداره‌کل هواشناسی قزوین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود وزش بادهای شرقی را برای روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری را نیز تجربه کنیم و از این رو انتظار می‌رود سرعت وزش این باد در روز جمعه نسبتا شدیدتر باشد.

آخوندی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با صفر و رازمیان در رودبار الموت غربی و بویین زهرا با 18 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت پنج تا 17 درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.