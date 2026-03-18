کارشناس هواشناسی خبر داد:
سامانه بارشی فردا وارد استان قزوین میشود
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان قزوین گفت: سامانه بارشی جدید از فردا /پنجشبه/ وارد استان می شود و تا اوایل هفته آینده نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی روز چهارشنبه گفت: براساس پیشبینیهای این اداره کل، جو استان امروز پایدار خواهد بود اما احتمال بارش های پراکنده برای بخش های جنوبی منطقه از اواخر وقت امرو وجود دارد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: اما از اواخر وقت پنجشنبه /فردا/ استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال تا اوایل هفته آینده قرار می گیرد که پیامد آن بارش باران، همراه با رعد و برق، وزش باد با احتمال تگرگ خواهد بود.
آخوندی تصریح کرد: برهمین اساس، بارشها برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و با توجه به اینکه در فصل بهار قرار دارم، بارشها ممکن است به صورت نقطهای و منطقهای با میزان قابل توجهی رخ دهد.
این کارشناس ادارهکل هواشناسی قزوین خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود وزش بادهای شرقی را برای روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری را نیز تجربه کنیم و از این رو انتظار میرود سرعت وزش این باد در روز جمعه نسبتا شدیدتر باشد.
آخوندی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با صفر و رازمیان در رودبار الموت غربی و بویین زهرا با 18 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت پنج تا 17 درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.