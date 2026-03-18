به گزارش ایلنا از گلستان، برابر هماهنگی با کمیته معراج شهدای استان، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ۴ شهید و گرامیداشت ۲ مفقودالاثر گلستانی ناوشکن دنا برگزار می‌شود.

مراسم وداع شهیدان جاوید الاثر علیرضا خمر(روستای توشن گرگان) و امید جهانتیغ (روستای کریم آباد گرگان) روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰ میدان شهرداری گرگان برگزار می شود.

مراسم وداع شهید دریا دل محمد بازگیر مقدم روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰ میدان شهرداری گرگان و مراسم تشییع روز جمعه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ درمصلی وحدت گرگان همراه با اقامه نماز توسط آیت الله نورمفیدی برگزار می شود و سپس مراسم تدفین پیکر مطهر در امامزاده روشن آباد روستای یساقی برگزار خواهد شد.

مراسم وداع شهید دریا دل معین رهروان سحر پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰ میدان وحدت گرگان ومراسم تشییع روز جمعه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ساعت ۱۱:۳۰ مصلی وحدت گرگان همراه با اقامه نماز بر پیکر شهید ، توسط آیت الله نور مفیدی برگزار می شود وسپس مراسم تدفین در امامزاده عبدالله گرگان برگزار خواهد شد.

مراسم وداع شهید دریادل ناواستوار دوم محمد ولی بای روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰ در میدان اصلی شهرستان رامیان و مراسم تشییع روز جمعه صبح ساعت ۸:۳۰ در مزار شهرستان رامیان برگزار می شود.

مراسم وداع شهید دریادل سعید صالحیان روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ساعت ۲۰:۳۰میدان وحدت گرگان و مراسم تشییع روز شنبه ۱۴۰۵/۱/۱ ساعت ۱۰ صبح در امامزاد شهرستان گنبد کاووس برگزار می شود.

