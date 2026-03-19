به گزارش ایلنا از گلستان، استان گلستان یکی از مناطق حاصلخیز شمال ایران، در معرض تهدید جدی بیابان‌زایی قرار دارد. کارشناسان منابع طبیعی هشدار می‌دهند که نباید اجازه داد این استان سرسبز به بیابان تبدیل شود، زیرا بیابان‌زایی نه تنها پوشش گیاهی را نابود می‌کند، بلکه باعث ایجاد گرد و غبار و ریزگردهای خطرناک می‌شود که سلامت عمومی و اقتصاد منطقه را تهدید می‌کند.

از ۳۰۶ هزار هکتار مرتع در معرض تهدید بیابان‌زایی در شمال گلستان، حدود ۱۳۰ هزار هکتار در شرایط بحرانی قرار دارد. این وضعیت می‌تواند منجر به تولید ریزگردها و تشدید گرد و غبار شود که بر کل محیط زیست شمال استان تأثیرگذار است.زنگ خطر بیابان‌زایی در گلستان به صدا درآمده است.

طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به عنوان ضامن زدودن بیابان از چهره گلستان معرفی شده است. این طرح مردمی، با تمرکز بر گونه‌های گیاهی مقاوم به کم‌آبی و خشکی مانند تاغ و قره‌داغ، پایداری اکوسیستم را تضمین می‌کند و از گسترش بیابان جلوگیری کند.

کاشت گونه‌های مقاوم به کم‌آبی، علاج مقابله با تغییرات زیست‌محیطی است. این درختان نه تنها خاک را تثبیت می‌کنند، بلکه از تولید گرد و غبار جلوگیری کرده و اکوسیستم را احیا می‌کنند.

مسئولان استان باید با حمایت از این طرح، از تبدیل استان به بیابان جلوگیری کنند. بیابان‌زایی نه تنها منابع آب و خاک را از بین می‌برد، بلکه مهاجرت‌های اجباری و مشکلات تنفسی را افزایش می‌دهد. مشارکت در کاشت درخت، گامی عملی برای حفظ سرسبزی گلستان است.

علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، بر عزم جدی این اداره برای توسعه پوشش گیاهی، مقابله با بیابان‌زایی و احیای مراتع استان تأکید کرد و از اجرای طرح‌های نوآورانه و پروژه‌های متعدد در این زمینه خبر داد.

وی ضمن اشاره به پیشرفت پروژه‌های اصلاح و احیاء مراتع، طرح‌های آبخیزداری و پروژه ملی کاشت یک میلیارد درخت، بر اهمیت ویژه توسعه گونه‌های گیاهی مقاوم به شرایط سخت و همچنین افزایش بهره‌وری از اراضی کم‌بازده تأکید ورزید.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با تشریح جزئیات طرح کاشت گونه گیاهی کاپاریس در سطح ۹ هکتار از مراتع استان، این اقدام را گامی مهم در راستای تثبیت خاک، بیابان‌زدایی و ایجاد ارزش اقتصادی برشمرد.

نیکویی توضیح داد: فصل رشد و نمو گیاه کاپاریس از اواسط اردیبهشت آغاز و تا اواخر شهریور ادامه دارد و امسال این گونه با ارزش را به صورت پایلوت در برنامه کاری منابع طبیعی استان قرار دادیم.

وی افزود: تاکنون در مجموع ۹ هکتار از این گیاه در مناطق چپر قویمه (۳ هکتار) و چات (۶ هکتار) از شهرستان گنبد کاووس کاشته شده است. میوه دهی این گیاه در ماه‌های تیر تا شهریور صورت می‌گیرد و این امکان را برای افراد بومی و محلی فراهم می‌کند تا در این فصل از میوه این گیاه بیابانی برداشت کنند."

نیکویی همچنین به ارزش‌های چندوجهی گیاه کاپاریس اشاره کرد و گفت: مصرف غذایی و تهیه ترشیجات، تنها بخشی از کاربردهای این گیاه است. کاپاریس دارای خواص درمانی و دارویی فراوانی است؛ به طوری که از پوست، شاخه و ریشه آن برای درمان درد مفاصل، روماتیسم و تقویت بدن و همچنین در درمان بیماری‌هایی مانند کبد و طحال استفاده می‌شود. در سطح صنعتی نیز، این گیاه به ویژه در ساخت سس‌های مختلف در جهان کاربرد دارد و ایران یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در کشت و توسعه آن محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تأکید بر سرعت و جدیت در اجرای پروژه‌ها، اعلام کرد: تمام پروژه‌های حوزه منابع طبیعی شامل اصلاح و احیاء مراتع، پروژه‌های آبخیزداری و همچنین پروژه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، با قوت و سرعت در حال انجام است.

نیکویی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه احیاء مراتع، بیان داشت: "امسال بیش از ۶۰۳ هزار اصله نهال مرتعی و بیابانی در گلستان تولید شده است که در سطح ۷۰۰ هکتار از مراتع استان اقدام به کاشت این نهال‌ها کرده‌ایم.

وی گفت: برای اولین بار در استان، اقدام به کاشت ۱۰ هزار بوته از گونه‌های مرتعی در اراضی کم‌بازده کرده‌ایم. این اقدام، گامی نوین و مهم برای جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد پوشش گیاهی پایدار، ترسیب کربن در سطح مراتع و همچنین ایجاد مراتع خصوصی برای کشاورزانی است که مزارع آن‌ها بازدهی اقتصادی کمی دارند.

