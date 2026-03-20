به گزارش ایلنا از گرگان، در سالهای اخیر کمبود آب شرب در شهر گرگان و سایر مناطق استان گلستان به یکی از مشکلات جدی و فراگیر مردم تبدیل شده است. سطح منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و بسیاری از مناطق با افت فشار و قطعی مکرر آب مواجه‌اند. گرمای زودرس، کاهش بارندگی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، از مهم‌ترین دلایل این وضعیت بحرانی عنوان می‌شود.

در سالهای اخیر مردم استان نگرانی خود را از وضعیت تأمین آب شرب ابراز کرده و خواستار رسیدگی فوری مسئولان هستند. در برخی نقاط از جمله مناطق شمالی استان، تانکرهای سیار برای آبرسانی به مناطق کم‌برخوردار اعزام شده‌اند اما این اقدامات هنوز پاسخگوی نیاز مردم نیست.

کارشناسان هشدار داده اند که اگر دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای گلستان، برای ایجاد مخازن ذخیره، اصلاح شبکه انتقال، و تصفیه‌خانه‌های جدید اقدام نکنند، این بحران در تابستان پیش‌رو شدت بیشتری خواهد گرفت.

کاهش سطح آبگیری سد «وشمگیر» و پایین آمدن سطح سفره‌های زیرزمینی، تأمین آب شرب پایدار برای گرگان را با چالش روبه‌رو کرده است. طرح‌هایی نظیر حفر چاه‌های جدید، اتصال شبکه‌ها و توسعه‌ی تصفیه‌خانه‌ها در دستور کار است اما اجرای آنها نیازمند تأمین منابع مالی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است.

در همین راستا، انتظار می‌رود دولت با اختصاص بودجه اضطراری و اجرای طرح‌های انتقال و شیرین‌سازی آب از منابع ساحلی خزر، گام بلندی در جهت رفع کمبود آب شرب در استان گلستان بردارد.البته خوشبتخانه طی یک سال اخیر باهمکاری خیرین آب اقدمات اثر گذاری انجام شده است ولی هنوز نیازاست که اقدمات جدی بیشتری صورت بگیرد.

ابولفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: بخشی از هدررفت آب در شبکه‌های توزیع شهری و روستایی رخ می‌دهد. بر این اساس، برنامه‌ریزی فشرده‌ای برای شناسایی و اصلاح نقاط پرخطر شبکه، تعویض کنتورهای معیوب و کاهش هدررفت فیزیکی آب صورت گرفته است. این امر به افزایش فشار آب در مناطق مختلف و کاهش قطعی‌های ناخواسته کمک خواهد کرد

وی ادامه داد: بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌های در دست اجرای انتقال آب، احداث تصفیه‌خانه‌های جدید و توسعه‌ی مخازن ذخیره‌سازی، در اولویت قرار دارد. تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها می‌تواند ظرفیت تأمین آب استان را به طور چشمگیری افزایش دهد.

رحیمی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی و عملیاتی، چاه جدید آب شرب پلیس‌راه شصت کلاته شهر گرگان پس از طی مراحل حفاری، تجهیز، آزمایش و اتصال به شبکه، وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: این چاه با دبی ۱۸ لیتر بر ثانیه به شبکه توزیع آب شهر گرگان متصل شده و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید، بهبود پایداری شبکه و کاهش افت فشار در برخی مناطق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای این طرح تصریح کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر 170 میلیارد ریال از محل اعتبارات تنش آبی هزینه شده است که در راستای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت شرکت برای عبور از شرایط کم‌آبی به اجرا درآمد.

مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در مصرف بهینه آب، ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این طرح‌ها و اقدامات، بتوان بر چالش‌های پیش‌روی تأمین آب شرب فائق آمد و رضایت شهروندان را جلب کرد.

انتهای پیام/