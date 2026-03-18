معاون استانداری لرستان خبر داد؛
۷ شهید و ۵۶ مجروح در پی تجاوز هوایی آمریکا و اسرائیل به شهرستان دورود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونسیتی و آمریکا به شهرستان دورود تا کنون ۷ نفر شهید و ۵۶ نفر مجروح شده اند.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی اظهار داشت: در پی تجاوز محور آمریکایی صهیونی به خیابان ناصرخسرو شهرستان دورود به عنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متاسفانه تاکنون ۷ نفر به شهادت رسیده و ۵۶ نفر نیز مجروح شده اند.
وی ادامهداد: این آمار مربوط به این ساعت است و امکان افزایش آمار تعداد شهدا و مجروحین نیز وجود دارد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: مردم از تردد غیرضروری در اماکن سانحه دیده خودداری نمایند.