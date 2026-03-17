زوج مهابادی بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند

به گزارش ایلنا، سردار فداکار اظهار کرد: شهروندان باید همواره از استاندارد بودن اتصالات و شیلنگ‌های گاز اطمینان حاصل کنند و نسبت به مسدود نبودن مسیر دودکش‌ها، به ویژه در فصل سرد سال، حساس باشند.

فداکار افزود: سرویس دوره‌ای و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های تهویه و همچنین بررسی ایمنی دریچه‌های تامین هوا، امری ضروری است که نباید نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود برای انجام سرویس‌های فنی و تعمیرات، حتما از افراد متخصص و مجاز کمک گرفته شود تا از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

وی با اشاره به اینکه گاز مونوکسید کربن، معروف به "قاتل خاموش"، هیچ‌گونه بو، رنگ یا مزه‌ای ندارد، خاطرنشان کرد: عدم توجه به علائم هشداردهنده مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف، می‌تواند منجر به عواقب وخیم و مرگبار شود.

وی بیان کرد: نصب و راه‌اندازی صحیح دودکش‌ها و اطمینان از خروج کامل گازهای سمی به بیرون از ساختمان، اولین و مهم‌ترین گام برای حفظ جان ساکنین است.

