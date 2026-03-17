نصب نشان بینالمللی «سپر آبی» در موزهها، محوطهها و بناهای تاریخی گیلان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان از نصب نشان بینالمللی «سپر آبی» در موزهها، محوطهها و بناهای تاریخی گیلان در راستای اجرای پروتکلهای وضعیت جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، یوسف سلمانخواه با اشاره به وضعیت جنگی کشور و لزوم صیانت از آثار تاریخی، گفت: نشان بینالمللی سپر آبی به عنوان پروتکل حفاظت از آثار تاریخی در وضعیت جنگی، در مجموعههای تاریخی استان گیلان نصب شد.
وی افزود: بناهای شاخص استان از جمله بنای تاریخی قلعه رودخان، منظر فرهنگی شهر تاریخی ماسوله، اکو موزه میراث روستایی گیلان و موزه باستانشناسی و مردم شناسی رشت از جمله آثاری هستند که نشان سپر آبی در آنها به منظور حفاظت از این آثار نصب شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان گفت: در کنوانسیون ۱۹۵۴، تدابیری برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ پیشبینی شده است، از جمله علامتگذاری بناهای تاریخی، موزهها و مکانهای فرهنگی، نصب علامتی با عنوان «سپر آبی» برای اعلام اینکه نباید به آن مکان حمله شود.
سلمانخواه با اشاره به سایر اقدامات به ویژه در موزههای استان، افزود : تمامی آثار و اشیا ارزشمند تاریخی موجود در موزهها به مخازن امن انتقال پیدا کرده است و نشان سپر آبی در موزهها نیز نصب میشود.
وی ضمن تاکید بر آمادگی یگان حفاظت میراثفرهنگی و مجموعه ادارهکل برای صیانت از آثار تاریخی استان، در توضیح نشان سپر آبی، تشریح کرد: سازمان بینالمللی سپر آبی، نهاد مشورتی کنوانسیون و نهادی غیردولتی بینالمللی است که با هدف حمایت از میراثفرهنگی، آرشیوها، کتابخانههای ارزشمند، و مجموعههای اسنادی در شرایط بحران شکل گرفته است، میتوان گفت این نهاد همان نقشی را برای فرهنگ ایفا میکند که صلیب سرخ برای جان انسانها دارد، به همین دلیل، آن را «صلیب سرخ فرهنگی» نیز مینامند.
سازمان سپر آبی در سال ۱۹۹۶ با مشارکت چهار نهاد شورای بینالمللی موزهها (ICOM)، شورای بینالمللی بناها و محوطهها (ICOMOS)، شورای بینالمللی آرشیوها (ICA) و فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابخانهای (IFLA) شکل گرفت.