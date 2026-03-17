کشف بیش از ۱۷ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در بندرانزلی
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از کشف بیش از ۱۷ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز از سوی مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ امیر وهابزاده گفت: مأموران کلانتری ۱۱ بندرانزلی هنگام گشت زنی، فردی را در حال خرید و فروش مواد محترقه در سطح شهر شناسایی و دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از محل فعالیت متهم، بیش از ۱۷ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف و ضبط شد، افزود: متهم ۴۴ ساله پس از تشکیل پرونده، برای بررسیهای بیشتر به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با هشدار نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از خرید و استفاده از اینگونه مواد خطرناک، موارد مشکوک را فوری به پلیس گزارش دهند تا از بروز سوانح ناگوار در شب آخرین چهارشنبه سال پیشگیری شود.